ARTIGO COM VÍDEOS – Sábado foi dia de decisões na Nova Zelândia, com a Mitre10 Cup Premiership, a primeira divisão do campeonato de províncias do país, vivendo suas semifinais.

No jogo mais aguardado entre dois titãs e rivais regionais, Auckland e Waikato, quem falou mais alto foi Auckland, que venceu por 23 x 18. Porém, quem largou na frente foi Waikato, que marcou os dois primeiros tries do duelo, com Taukei’aho e Adam Thomson em questão de menos de 20 minutos jogados. Foi apenas aos 25′ que Rayasi marcou o primeiro try de Auckland. A virada dos azuis saiu no segundo tempo, com Telea e Manu marcando dois tries em questão de 10 minutos para colocar Auckland na frente. O jogo ficou quente na reta final, mas ninguém mais conseguiu cruzar o in-goal, com a festa ficando com Auckland.



No outro duelo, Tasman, atual campeão, despachou a surpresa Bay of Plenty, mas não foi nada fácil. Todos os tries saíram no primeiro tempo, com Quentin MacDonald e Fainga’anuku marcando para Tasman e Joe Webber respondendo para Bay of Plenty. No segundo tempo, o placar foi mexido apenas com penais, com Mitchell Hunt assegurando a dura vitória para os Makos sobre os Steamers.



Auckland e Tasman farão a grande final no dia 29, no Eden Park, em Auckland, fechando a temporada neozelandesa.

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês

Semifinais

23 18

Auckland 23 x 18 Waikato, em Auckland

19 10

Tasman 19 x 10 Bay of Plenty, em Nelson

Final

Dia 28/11 – Auckland x Tasman, em Auckland