Tempo de leitura: 3 minutos

Sábado, dia 21, é dia de Wallabies e Pumas jogarem pela liderança do Tri Nations 2020! Após ambos derrotarem os All Blacks, o duelo válido também pelo Puma Trophy (a taça anual entre os dois países) ganhou um status que poucos previam anteriormente. A partida será na cidade de Newcastle, a norte de Sydney, onde os Wallabies jogarão pela primeira vez desde 2012. O estádio local, do Newcastle Knights (time do Rugby League), tem capacidade para 33 mil espectadores.

Quem vencerá nesse sábado, 05h40, 🇦🇺Austrália (Wallabies) ou Argentina (Los Pumas)🇦🇷? Jogo ao vivo na @ESPNBrasil #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 19, 2020

Para a partida, o técnico Dave Rennie, da Austrália, não poderá contar com o abertura James O’Connor, lesionado. Para seu lugar, Reece Hodge será novamente a opção, após bom desempenho diante dos All Blacks, fazendo dupola com Nic White. O time será praticamente o mesmo que derrotou a Nopva Zelândia no começo do mês, com a linha seguindo com Tom Banks de fullback e Tom Wright numa das pontas, com Paisami e Petaia nos centros e Koroibete na outra ponta.

No pack ocorreram as únicas mudanças. Com a suspensão de Swinton, Hanigan voltou a ser titular na terceira linha para jogar com o capitão Michael Hooper e com o jovem Harry Wilson. A segunda linha de Simmons e Philip foi mantida, ao passo que a primeira linha terá nova dupla de pilares, com Scott Sio e Taniela Tupou nomeados como titulares para jogarem ao lado do hooker Paenga-Amosa.

- Continua depois da publicidade -

Na Argentina, não houve nenhuma mudança no time titular que derrotou os All Blacks. Cubelli duelará com White nas camisas 9, ao passo que Nicolás Sánchez será o centro das atenções com a camisa 10, após jogo fabuloso. O jovem Chocobares ganhou mesmo a camisa 12 para jogar ao lado do segundo centro Orlando, enquanto Imhoff e Delguy são a dupla de pontas preferida, com Carreras se firmando com a camisa 15. Com jovens e veteranos mesclados nas linhas dos dois lados, o embate promete muito no fundo do campo.

Entre os avançados, Matera, Kremer e Bruni prometem uma batalha de gala contra os Wallabies na terceira linha, assim como Alemanno e Petti na segunda linha. Os australianos terão muito a provar diante dos Pumas no setores, após tamanho desempenho no breakdown e nos turnovers que tiveram os argentinos diante dos All Blacks. A primeira linha dos Pumas com Tetaz Chaparro, Montoya e Gómez Kodela também foi destaque e imporá dificuldades a uma formação australiana que esteve instável ao longo do ano. Boffelli e Cordero são reforços de peso para o banco na linha argentina.

Do lado argentino, o auxílio do ex treinador dos Wallabies, Michael Cheika, poderá ser determinante no rumo da partida, com Cheika se provando valioso já na estreia diante da Nova Zelândia. Os dois times vem embalados, mas enquanto os Wallabies viveram de altos e baixos em 2020, os Pumas ainda não tiveram reveses, com sua curta temporada praticamente começando agora e com sucesso. Fisicamente, os argentinos estão acima dos australianos, mas o mando de jogo pende a favor dos Wallabies.

Dia 21/11 – 05h40 – Austrália x Argentina, em Newcastle – ESPN AO VIVO / Reprises: 14h00 e 21h00

Árbitro: Paul Williams (Nova Zelândia)

Histórico: 32 jogos, 25 vitórias da Austrália, 6 vitórias da Argentina e 1 empate. Último jogo: Austrália 16 x 10 Argentina, em 2019 (The Rugby Championship);

Austrália: 15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Marika Koroibete, 10 Reece Hodge, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Matt Philip, 4 Rob Simmons, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Angus Bell, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Valetini, 20 Liam Wright, 21 Jake Gordon, 22 Noah Lolesio, 23 Filipo Daugunu;

Argentina: 15 Santiago Carreras, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Orlando, 12 Santiago Chocobares, 11 Juan Imhoff, 10 Nicolas Sanchez, 9 Tomas Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera (c), 5 Matias Alemanno, 4 Guido Petti, 3 Francisco Gomez Kodela, 2 Julian Montoya, 1 Nahuel Tetaz Chapparo;

Suplentes: 16 Santiago Socino, 17 Mayco Vivas, 18 Santiago Medrano, 19 Santiago Grondona, 20 Facundo Isa, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Emiliano Boffelli, 23 Santiago Cordero;