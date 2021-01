Tempo de leitura: 2 minutos

Os meses de julho e agosto de 2021 será de British and Irish Lions. A cada 4 anos, os Lions (a seleção que une os melhores jogadores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda) são formados para visitarem uma grande seleção do Hemisfério Sul e, neste ano, o oponente será a África do Sul, com 3 jogos entre Springboks e Lions marcados. No entanto, a pandemia está pondo em risco a organização e já se fala nos jogos serem transferidos para solo britânico ou mesmo em serem adiados para 2022.

Nesta semana, o presidente da Rugby Australia (a federação australiana), Hamish McLennan, comentou que seu país estaria disposto a receber ambos, Lions e Springboks, para um “mini Mundial” em julho e agosto.

A Austrália (os Wallabies) já receberá a França (Les Bleus) em julho para uma série de 3 amistosos (que até então não haviam sido propriamente anunciados) e a sugestão de McLennan seria de transformar o evento num torneio entre Lions, Springboks, Wallabies e Bleus em solo australiano. O dirigente comentou ao jornal Financial Times: “Já teremos os franceses que virão em julho. Se mais alguém quiser vir, será ótimo! Na Austrália, temos uma grande população de britânicos e irlandeses. Também há muitos sul-africanos. Estamos abertos à ideia de criar um novo torneio, para permitir que o calendário internacional continue”. Já se fala até em apoio do fundo de investimentos CVC para a competição. O evento, no fundo, anteciparia a ida dos Lions à Austrália, marcada para 2025.

- Continua depois da publicidade -

Por enquanto, o “Mundialito” entre Lions, Springboks, Wallabies e Bleus é apenas especulação, mas que já agitou o noticiário.