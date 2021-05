Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Hoje foi oficialmente lançada a candidatura da Austrália para ser sede da Copa do Mundo de 2027. Os australianos concorrem até o momento apenas com a Rússia, cuja candidatura deverá ser retirada. A sede será escolhida em maio de 2022.

Australia has today launched its Bid to host Rugby World Cup 2027. Let’s bind together to Back Our Bid. Sign up to show your support at https://t.co/5jMftZKTRs ✍️#GameOn pic.twitter.com/OhS2YQIV2s — Australia 2027 (@aus2027) May 20, 2021

A Austrália já sediou duas vezes a Copa do Mundo. A primeira foi em 1987, em conjunto com a Nova Zelândia, e a segunda foi em 2003, sozinha. O plano de sediar a Copa do Mundo ainda inclui a criação de um Museu do Rugby no país e a expectativa é de mais de 200.000 turistas e mais de 2 bilhões de dólares de movimentação na economia australiana.