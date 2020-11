Tempo de leitura: 2 minutos

O segundo jogo do State of Origin 2020 será nessa quarta, dia 11, em Sydney. É o grande evento do Rugby League (o rugby de 13 atletas) australiano: a série anual de três partidas entre as seleções dos estados de New South Wales (os Blues) e Queensland (os Maroons) – verdadeiro jogo das estrelas da Austrália.

O primeiro duelo foi em campo neutro, em Adelaide, com Queensland vencendo por 18 x 14. Agora, os dois times duelam na casa dos Blues, com a equipe mandante necessitando vencer para seguir com chances de título. Caso os Maroons saiam vitoriosos, a taça já será de Queensland.



New South Wales perdeu seu capitão Boyd Cordner para a partida e agora será liderado por James Tedesco, o talismânico fullback da equipe. Por sua vez, os Maroons, do capitão Daly Cherry-Evans, terão a volta à camisa 1 de Valentine Holmes, que já brilhou no passado na disputa. Quem vai levar a melhor? Não perca o super duelo desta semana.

Clique aqui para acessar a TV aberta australiana e assistir

State of Origin 2020

Dia 11/11 – 05h45 – New South Wales x Queensland, em Sydney

Histórico: 118 jogos, 63 vitórias de Queensland, 53 vitórias de New South Wales e 2 empates;

New South Wales: 1 James Tedesco (c) (Roosters), 2 Daniel Tupou (Roosters), 3 Clint Gutherson (Eels), 4 Jack Wighton (Raiders), 5 Josh Addo-Carr (Storm), 6 Cody Walker (Rabbitohs), 7 Nathan Cleary (Panthers), 8 Daniel Saifiti (Knights), 9 Damien Cook (Rabbitohs), 10 Payne Haas (Broncos), 11 Angus Crichton (Roosters), 12 Tyson Frizell (Dragons), 13 Jake Trbojevic (Sea Eagles);

Interchange: 14 Dale Finucane (Storm), 15 Junior Paulo (Eels), 16 Nathan Brown (Eels), 17 Isaah Yeo (Panthers);

Queensland: 1 Valentine Holmes (Cowboys), 2 Xavier Coates (Broncos), 3 Kurt Capewell (Panthers), 4 Dane Gagai (Rabbitohs), 5 Phillip Sami (Titans), 6 Cameron Munster (Storm), 7 Daly Cherry-Evans (c) (Sea Eagles), 8 Dunamis Lui (Raiders), 9 Jake Friend (Roosters), 10 Josh Papalii (Raiders), 11 Felise Kaufusi (Storm), 12 Jadyn Su’A (Rabbitohs), 13 Tino Faasuamaleaui (Storm);

Interchange: 14 Ben Hunt (Dragons), 15 Lindsay Collins (Roosters), 16 Jai Arrow (Titans), 17 Moeaki Fotuaika (Titans);