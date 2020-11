Tempo de leitura: 3 minutos

Na última quarta-feira, o Comitê Olímpico do Brasil realizou as eleições para as 25 representantes de sua Comissão de Atletas (CACOB) para o ciclo 2021-2024. O rugby teve nada menos que dois eleitos para o CACOB: Beatriz “Baby” Futuro, atleta da seleção brasileira feminina, e Lucas “Tanque” Duque, ex atleta da seleção masculina. Baby foi reeleita para a Comissão, ao passo que Tanque foi eleito pela primeira vez.

A eleição bateu recorde de votantes: ao todo 374 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos Londres 2012, Sochi 2014, Rio 2016 e/ou PyeongChang 2018 participaram da eleição, o que corresponde a 66% do total de atletas-eleitores aptos a votar. O número é mais que o dobro da participação registrada em 2016, quando 170 atletas votaram (pouco mais de 27% do total).

Criada em 2009, a CACOB teve participação histórica na eleição do COB em outubro. Com direito a 12 votos – era somente um até 2017 –, os atletas foram decisivos na escolha do presidente, vice e membros do conselho administrativo da entidade. A partir do próximo ciclo, 19 dos 25 integrantes da quarta turma da CACOB terão poder de voto.

A Comissão de Atletas tem como principais objetivos: estabelecer um ambiente de discussão e oferecer sugestões, recomendações ou informações sobre quaisquer assuntos relacionados com o Movimento Olímpico; representar os direitos e interesses dos atletas olímpicos; incentivar a presença feminina no esporte; e apoiar o desenvolvimento da educação dos jovens através do esporte, dentre outros.

A CACOB tem a responsabilidade de examinar questões relativas aos Atletas Olímpicos; manter contato constante com outras Comissões de Atletas Nacionais e Internacionais; apresentar sugestões nas questões referentes ao controle de dopagem; fazer indicação para eleição da Comissão de Atletas do COI; além de elaborar o relatório anual da Comissão de Atletas e divulgar suas deliberações e ações em andamento para toda a comunidade esportiva.

Abaixo, o resultado da votação Em negrito, os(as) eleitos(as).

Mulheres:

– Poliana Okimoto Cintra (Desportos Aquáticos) – 46 votos

– Yane Márcia Campos Da Fonseca Marques (Pentatlo Moderno) – 39

– Eduarda Amorim Taleska (Handebol) – 26

– Adriana Aparecida Da Silva (Atletismo) – 26

– Beatriz Futuro Mühlbauer (Rugby) – 25

– Fabiana De Almeida Murer (Atletismo) – 22*

– Fernanda Nunes Leal Ferreira (Remo) – 21

– Iziane Castro Marques (Basquete) – 19

– Bárbara Seixas De Freitas (Vôlei) – 16

– Isabel Marques Swan (Vela) – 15

– Lucianne Barroncas Maia (Desportos Aquáticos) – 12*

– Ana Sátila Vieira Vargas (Canoagem) – 11

– Jade Fernandes Barbosa (Ginástica) – 10

– Cisiane Dutra Lopes (Atletismo) – 9

– Jaqueline Mourão (Ciclismo) – 9

– Aline Da Silva Ramos (Wrestling) – 9

– Sarah Gabrielle Cabral De Menezes (Judô) – 9

– Luísa Nunes Porto Borges (Desportos Aquáticos) – 8

– Janice Gil Teixeira (Tiro Esportivo) – 6

– Jaqueline Antonia Ferreira (Levantamento de Pesos) – 4

– Natália Azevedo Gaudio (Ginástica) – 4

– Pâmella Nascimento De Oliveira (Triatlo) – 3

– Lígia Santos Da Silva (Tênis de Mesa) – 3

– Ana Luiza Ferrão Souza Lima (Tiro Esportivo) – 3

– Alexandra Priscila do Nascimento Martinez (Handebol) – 2

– Joselane Rodrigues Dos Santos (Desportos na Neve) – 2

– Kelly Santos Müller (Basquete) – 2

– Silvia Helena Araújo Pinheiro Pitombeira (Handebol) – 2

– Tamires Morena de Araújo Frossard (Handebol) – 1

– Vanessa Cozzi de Castro (Remo) – 1

Homens:

– Diogo André Silvestre Da Silva (Taekwondo) – 47 votos

– Gustavo de Freitas Guimarães (Desportos Aquáticos) – 39

– Thiago Machado Vilela Pereira (Desportos Aquáticos) – 34*

– Rodrigo Santana (Vôlei) – 27

– Fabiano Peçanha (Atletismo) – 26

– Thiagus Petrus Gonçalves Dos Santos (Handebol) – 24

– Lucas Rodrigues Duque (Rugby) – 22

– Jonathan Riekmann (Atletismo) – 22*

– Francisco Carlos Barretto Junior (Ginástica) – 19

– Edson Luques Bindilatti (Desportos no Gelo) – 19

– Juan Goncalves Nogueira (Boxe) – 16

– Arthur Nabarrete Zanetti (Ginástica) – 13

– Emerson Duarte (Tiro Esportivo) – 13

– Gilvan Bitencourt Ribeiro (Canoagem) – 11

– Bruno Prada (Vela) – 10

– Ruy Leme Da Fonseca Filho (Hipismo) – 9

– Bruno Da Silveira Mendonca (Hóquei Sobre Grama) – 8

– Gideoni Rodrigues Monteiro (Ciclismo) – 3

– Murilo Antonio Fischer (Ciclismo) – 2

– Roberto Maehler (Canoagem) – 0