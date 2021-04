Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Se na Champions Cup o domínio está sendo francês, a Challenge Cup (a segunda copa europeia) está mais equilibrada. Bath e Leicester Tigers venceram nas quartas de final os dérbis ingleses e se garantiam nas semis para receberem Montpellier, da França, e Ulster, da Irlanda, respectivamente. O Ulster despachou outro inglês, o Northampton Saints, ao passo que o Montpellier venceu o único confronto sem ingleses, impondo-se sobre os italianos do Benetton.

O primeiro jogo foi na sexta, com o Bath vencendo o London Irish por 26 x 13. O argentino Agustín Creevy fez o único try do jogo para o London Irish, aos 5′, mas McNally respondeu ao 8′ com try para Bath, que se impôs com mais 2 tries do pilar Will Stuart e o try decisivo de Mercer no fim do duelo.

No sábado, o Montpellier venceu um jogaço contra o Benetton, que fez uma ótima partida, liderado por Garbisi. O abertura marcou quase todos os pontos do time italiano (1 try, 1 conversão e 5 penais), mas a vitória coube aos franceses, que marcaram 2 tries com Paillaugue e 1 com Willemse. Bouthier ainda foi destaque com um drop goal certeiro para os franceses. No fim, o penal chutado por Tommaso Allan para o Benetton, seguido de dois amarelos contra o Montpellier, deu emoção ao jogo, mas os italianos não conseguiram a reação.



No outro duelo entre ingleses, o Leicester Tigers teve a vitória mais contundente da jornada, fazendo 39 x 15 sobre o Newcastle Falcons. O ponta Harry Potter não ficou só na mágica e fez 2 tries para os Tigers, com o argentino Matías Moroni marcando outro. Os Falcons só lamentaram nada menos que 3 amarelos e 1 vermelho ao longo da partida.



O jogo mais empolgante foi na Inglaterra, com o Northampton Saints recebendo os norte-irlandeses do Ulster e sendo derrotado por 35 x 27. O primeiro tempo foi do inferno ao céu para os ingleses, que tiveram nada menos que 3 amarelos seguidos (aos 9′, aos 12′ e aos 22′), mas mesmo assim foram ao intervalo na frente. Mitchell marcou o primeiro try dos Saints, aos 4′, que acabou respondido com dois tries de maul para o Ulster (um penal try e outro try de Herring) irlandês de maul, de Herring. Porém, com 2 tries de Freeman, os Saints se puseram em vantagem antes do intervalo. Moore cravou o try de resposta do Ulster no começo do segundo tempo, fazendo valer a força do pack norte-irlandês, mas a linha dos Saints seguiu com tudo e Sleightholme marcou novo try, aos 58′. Foi na reta final que o Ulster prevaleceu, com Jacob Stockdale correndo para o try da vitória, aos 72′.





