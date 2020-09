Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Na terça-feira, a Premiership inglesa viveu o início de sua 21ª rodada, com uma partida sendo antecipada: o clássico do West Country entre Bath e Gloucester.

Na luta pela classificação às semifinais, o Bath conquistou uma grande vitória por 31 x 20 que o colocou na vice liderança da competição. O primeiro tempo foi do Gloucester, que abriu 13 x 03. Porém, os 15 minutos finais foram de domínio do Bath, que conseguiu uma inspiradora virada ao marcar 4 tries na reta final do duelo.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Bath 31 x 20 Gloucester

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 20 73 Bath Bath 20 65 Wasps Coventry 20 61 Sale Sharks Salford (Manchester) 20 59 Bristol Bears Bristol 20 59 Harlequins Londres 20 46 Northampton Saints Northampton 20 42 Gloucester Gloucester 20 41 Worcester Warriors Worcester 20 32 London Irish Londres 20 30 Leicester Tigers Leicester 20 28 Saracens* Londres 20 -41

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;