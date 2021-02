Tempo de leitura: 2 minutos

A Alemanha não é uma potência do rugby. E Munique não é das cidades mais fortes do rugby alemão – nenhum título nacional até hoje foi para a cidade. Porém, o rugby é um pedacinho da história do Bayern, que nesta quinta conquistou o Mundial de Clubes da FIFA.

O gigante do futebol alemão é um clube poliesportivo na verdade. Inclusive vem obtendo sucesso no basquete, participando com frequência da Euroleague nos últimos anos. O clube atualmente não conta com departamento de rugby, sendo que o clube mais importante da cidade de Munique é o StuSta München, que joga a segunda divisão do país.

No entanto, na origem do Bayern, o rugby esteve presente. Em 2020, a história foi publicada pelo museu do Bayern e vale a leitura.

O Fußball-Club Bayern München foi fundado em 1900 por membros do MTV 1879 (clube de ginástica) que queriam praticar o esporte britânico. Por volta de 1920, o Bayern já era o maior clube da cidade, com mais de 700 membros, e atraía as ambições de esportistas da cidade – não apenas no futebol. Em 1922, um grupo de entusiastas que queriam praticar rugby fundaram o departamento para a modalidade no clube e a bola oval foi praticada pelo Bayern por pelo menos 15 anos. O clube não chegou a participar do campeonato nacional, mas foi duas vezes campeão da Baviera (a região onde se localiza Munique), em 1927 e 1928.

Naquele momento, um boom de rugby foi experimentado em Munique, inclusive com a criação de um campeonato municipal de rugby, por conta da cidade contar com várias agremiações. No entanto, os anos 30 foram turbulentos politicamente, com a ascensão do nazismo. O número de clubes de rugby decresceu (sobretudo pelo esporte ter imagem de ser ainda muito “britânico”, diferente do futebol que, apesar de britânico, havia já se enraizado o bastante). O rugby em Munique foi particularmente afetado e o rugby desapareceu de vez do Bayern em 1937.

O rugby alemão chegou a ter resultado importantes até os anos 30. Em 1936, o esporte ainda era forte o bastante para levar público grande a Berlim a seleção da Alemanha vencer a Itália por 19 x 08 e perder para a França por apenas 19 x 14. Com a Segunda Guerra Mundial, o rugby declinou de vez no país, que nunca mais voltou a ter protagonismo.