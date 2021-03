Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – O sábado na França começou com jogo isolado pelo Top 14, o Campeonato Francês, que não teve rodada neste fim de semana. O duelo entre Bayonne e Agen havia sido adiado por conta da pandemia e finalmente foi realizado, opondo os dois últimos colocados da classificação.

O Bayonne brilhou, atropelou o Agen por 48 x 20 e deixou a zona de rebaixamento, empurrando o Pau para o penúltimo lugar. Foram 6 tries a 2 a favor do clube basco.

A derrota do Agen significa que o clube está a uma derrota do rebaixamento matemático. Já são 19 derrotas em 19 jogos, o que torna o Agen o dono da pior campanha na história do Top 14 profissional até o momento.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Bayonne 48 x 20 Agen

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 19 66 La Rochelle La Rochelle 19 59 Racing Nanterre (Paris) 19 59 Clermont Clermont-Ferrand 19 55 Bordeaux-Bègles Bordeaux 19 53 Toulon Toulon 19 52 Lyon Lyon 19 47 Stade Français Paris 19 45 Castres Castres 19 43 Brive Brive-la-Gaillarde 19 39 Montpellier Montpellier 19 36 Bayonne Bayonne 19 35 Pau Pau 19 31 Agen Agen 19 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;