ARTIGO COM VÍDEOS – Mesmo sem os atletas do Six Nations, a Premiership inglesa teve rodada emocionante, com o líder Bristol Bears e o vice líder Exeter Chiefs vencendo, mas com o terceiro colocado Sale Sharks caindo.

O Bristol Bears defendeu com sucesso a sua liderança em clássico do West Country contra o lanterna Gloucester, mas sofreu muito. A vitória foi no sufoco, 18 x 17, com o Gloucester marcando 3 tries, com direito a 2 tries de interceptações do argentino Carreras, mas lamentaram a derrota pelas conversões perdidas. Os Bears cruzaram o in-goal 2 vezes, com Bryan Byrne e Jale Heenan. Ioan Lloyd chutou o penal decisivo da vitória aos 75′.



O Exeter Chiefs, por outro lado, não sofreu para derrotar o London Irish por 26 x 03, com 4 tries. O asa Sam Simmonds foi destaque mais uma vez marcando 2 tries, ao passo que o try do bônus foi do galês Alex Cuthbert, em boa fase.



Quem só lamentou nesta rodada foi o Sale Sharks, que caiu em casa diante do Bath por 27 x 22. De Glanville, logo no primeiro minuto, Dunn e Bayliss cravaram os tries do Bath, que teve o galês Rhys Priestland ainda arrematando 2 penais importantes. Os Sharks tiveram mais de 65% de domínio de território e ainda assim não pontuaram o necessário. No fim, o time da casa ainda teve um try anulado por passe para a frente.



O Harlequins defendeu com sucesso a quarta colocação ao vencer em casa o Leicester Tigers por 37 x 24. Jogo de 4 tries a 3, com um primeiro tempo impecável dos Quins, que serviu para assegurar o triunfo.



Por fim, no domingo, o Wasps conseguiu importante vitória fora de casa sobre o Worcester Warriors que o recolocou na briga pelo G4. 17 x 13, com tries de Gaskell e Tom Willis no primeiro tempo.

Um jogo acabou cancelado, com o Northampton Saints declarado vencedor contra o Newcastle Falcons, que sofreu com surto de COVID-19 no elenco.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Worcester Warriors 13 x 17 Wasps

Exeter Chiefs 26 x 03 London Irish

Harlequins 37 x 24 Leicester Tigers

Sale Sharks 22 x 27 Bath

Gloucester 17 x 18 Bristol Bears

Northampton Saints x Newcastle Falcons – cancelado (vitória dos Saints por W. O.)

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 9 34 Exeter Chiefs Exeter 9 33 Sale Sharks Salford (Manchester) 9 28 Harlequins Londres 9 28 Northampton Saints Northampton 9 26 Wasps Coventry 9 24 Newcastle Falcons Newcastle 9 23 London Irish Londres 9 22 Leicester Tigers Leicester 9 20 Bath Bath 9 16 Worcester Warriors Worcester 9 11 Gloucester Gloucester 9 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)