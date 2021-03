Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A rodada da Top League japonesa deste fim de semana não contou com grandes jogos. Todos os 5 times que estavam invictos venceram novamente e com facilidade.

Some Sungoliath magic from Samu Kerevi and Beauden Barrett 🔥 Watch Japan's Top League ad-free, live & on demand on Stan Sport.#SNTvMSB #TopLeague #トップリーグ pic.twitter.com/TD2MPWMTjG — StanSportAU (@StanSportAU) March 6, 2021



Beauden Barrett foi destaque na vitória do Suntory Sungoliath por 75 x 10 sobre o Munakata Sanix Blues, marcando um dos tries e chutando 10 conversões. Samu Kerevi e Hendrik Tui foram destaques também com 2 tries cada.

Résumé Suntory Sungoliath/Munakata Sanix Blues https://t.co/MFMfu2kFxM — Asie Rugby (@AsieRugby) March 7, 2021



A vitória mais sofrida entre os ponteiros foi do Kubota Spears, de Malcolm Marx, que marcou um dos tries da vitória por 34 x 24 sobre o NTT Shining Arcs, do escocês Greig Laidlaw. O destaque do jogo foi o ponta Honeti Taumoha’apai, que marcou 3 tries para os Spears, mas foi expulso.

Résumé Kubota Spears/NTT Shining Arcs https://t.co/G0xybW7AG5 — Asie Rugby (@AsieRugby) March 7, 2021



Por sua vez, o Toyota Verblitz manteve a invencibilidade com 45 x 03 para cima do Honda Heat. O sul-africano Willie Le Roux foi destaque com 2 tries para os verdes, liderados pelo australiano Michael Hooper, que foi a campo.



O atual campeão Kobelco Steelers venceu com Brodie Retallick fazendo try e também manteve a invencibilidade: 52 x 07 sobre o Hino Red Dolphins.

Résumé Kobelco Steelers/Hino Red Dolphins https://t.co/4P0C2HARzK — Asie Rugby (@AsieRugby) March 7, 2021



Completando os invictos, o Panasonic Wild Knights derrotou por 47 x 00 o Canon Eagles, com o inglês George Kruis deixando seu try.

Résumé Canon Eagles/Panasonic Wild Knights https://t.co/7SV2CqdVoc — Asie Rugby (@AsieRugby) March 7, 2021



A vitória mais apertada e importante foi do NTT-Docomo Red Hurricanes, com TJ Perenara fazendo um dos tries dos 22 x 17 sobre o Ricoh Black Rams. O campeão do mundo Makazole Mapimpi também marcou seu try pelos Red Hurricanes.

Résumé Mitsubishi Sagamihara Dynaboars/Toshiba Brave Lupus https://t.co/2ysG6Aol0Y — Asie Rugby (@AsieRugby) March 7, 2021

Résumé NEC Green Rockets/Yamaha Jubilo https://t.co/beA0Zu0Ans — Asie Rugby (@AsieRugby) March 7, 2021

Campeonato Japonês 2021

Kubota Spears 34 x 24 NTT Shining Arcs

Toshiba Brave Lupus 58 x 07 Mitsubishi Dynaboars

Suntory Sungoliath 75 x 10 Munakata Sanix Blues

Toyota Verblitz 45 x 03 Honda Heat

Yamaha Jubilo 59 x 31 NEC Green Rockets

Canon Eagles 00 x 47 Panasonic Wild Knights

Kobelco Steelers 52 x 07 Hino Red Dolphins

NTT Docomo Red Hurricanes 22 x 17 Ricoh Black Rams

Mazda Blue Zoomers 05 x 00 Chugoku Red Regulions

Toyota Industries Shuttles 39 x 19 Coca-Cola Red Sparks

Clube Cidade Jogos Pontos Grupo Vermelho Suntory Sungoliath Tokyo 3 15 Kubota Spears Narita (Chiba) 3 14 Toyota Verblitz Toyota (Aichi) 3 14 Toshiba Brave Lupus Tokyo 3 6 NTT Shining Arcs Urayasu (Chiba) 3 5 Mitsubishi Dynaboars Sagamihara (Kanagawa) 3 4 Munakata Sanix Blues Munakata (Fukuoka) 3 1 Honda Heat Suzuka (Mie) 3 0 Grupo Branco Panasonic Wild Knights Kumagaya (Saitama) 3 15 Kobelco Steelers Kobe 3 14 Yamaha Jubilo Iwata (Shizuoka) 3 11 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 3 9 Ricoh Black Rams Tokyo 3 5 Canon Eagles Yokohama (Kanagawa) 3 4 NEC Green Rockets Kashiwa (Chiba) 3 0 Hino Red Dolphins Hino (Tokyo) 3 0 Top Challenge A Kintetsu Liners Higashiosaka (Osaka) 2 10 Kamaishi Seawaves Kamaishi 2 5 Shimizu Blue Sharks Yokohama (Kanagawa) 2 4 Kurita Water Gush Atsugi (Kanagawa) 2 0 Top Challenge B Toyota Industries Shuttles Kariya/Nagoya (Aichi) 3 15 Coca-Cola Red Sparks Fukuoka 4 15 Mazda Blue Zoomers Hiroshima 3 5 Kyushu Kyuden Voltex Fukuoka 3 4 Chugoku Red Regulions Hiroshima 3 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 6 primeiros dos Grupos Vermelho e Branco avançam às Oitavas de Final;

- 2 últimos dos Grupos Vermelho e Branco avançam à Repescagem para as Oitavas de Final;

- 2 melhores de cada grupo Top Challenge avançam à Repescagem para as Oitavas de Final;