ARTIGO COM VÍDEO – O Campeonato Japonês de Rugby, a Top League, se encerrou neste domingo com a grande final em Tóquio entre dois grandes rivais, Suntory Sungoliath (de Beauden Barrett, dos All Blacks, e de Samu Kerevi, dos Wallabies) e Panasonic Wild Knights (de Hadleigh Parkes, de Gales, e George Kruis, da Inglaterra). Com um primeiro tempo contundente, o Panasonic Wild Knights abriu frente e resistiu no segundo tempo à reação do Sungoliath e ergueu a taça: 31 x 26, alcançando seu 5º título nacional e se igualando a Toshiba Brave Lupus e ao próprio Suntory Sungoliath como o maior campeão do Japão.



Apesar da presença de astros internacionais, quem brilhou mais foram jogadores importantes da Seleção Japonesa. Os Wild Kights, do técnico Robbie Dean (5 vezes campeão do Super Rugby com os Crusaders), começaram com tudo e abriram 20 x 00 na primeira etapa, com tries do sul-africano Dylan Riley (interceptando passe de Beauden Barrett) e do japonês Kenki Fukuoka, grande estrela da temporada, além de 2 penais de Matsuda. Foi apenas antes da pausa que outro destaque japonês da competição, Ryoto Nakamura, respondeu com o primeiro try do Sungoliath. No entanto, Matsuda chutou mais um penal para o time da Panasonic antes da pausa, abrindo 23 x 07.

O segundo tempo largou com o Sungoliath reagiu e chegando a seu segundo try com Nakazuru, mas Asaeli Valu, primeira linha da seleção japonesa, rompeu para mais um try para os Wild Knights, sugerindo que a história da partida acabava ali. Contudo, a reta final do jogo viu o Sungoliath crescer e chegar a seu terceiro try, com Saito, aos 70′, após Sean McMahon (ex Wallabies) roubar bola e desferir belo offload. Entretanto, o balde de água fria na reação amarelo veio com penal de Yamasawa, aos 73′. No fim, ainda houve uma última luz de esperança para o Sungoliath, com try de Ozaki, aos 78′. O Panasonic resistiu ao último suspiro do Sungoliath e garantiu o triunfo.

Campeonato Japonês 2021

Final

31 26

Panasonic Wild Knights 31 x 26 Suntory Sungoliath, em Tóquio

Lista de campeões