Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A França teve um sábado histórico. Na região basca da França, os dois clubes locais e grandes rivais Biarritz e Bayonne duelaram pelo decisiva repescagem de promoção e rebaixamento do Top 14. O Bayonne acabou o Top 14, a liga francesa, na penúltima posição, ao passo que o Biarritz foi vice campeão da Pro D2, a segunda divisão.

A expectativa era grande, não só pela rivalidade, mas também pelo fato do Biarritz não jogar o Top 14 desde 2014. O jogo foi dramático e se encerrou em 3 x 3, com um penal para cada lado. Na prorrogação, a história foi a mesma, com Hart chutando penal para o Biarritz no primeiro tempo extra, mas com Germain deixando tudo igual com penal para o Bayonne no segundo tempo extra. O 6 x 6 foi decretado e o jogo foi para a rara decisão por chutes alternados.

Após 5 conversões para cada lado, o ponta Aymeric Luc chutou para fora o 6º chute do Bayonne. O veterano oitavo inglês Steffon Armitage não vacilou e converteu o chute decisivo para o Biarritz, devolvendo o gigante à elite nacional – e logo em cima do maior rival, em jogo que ficará na memória.

- Continua depois da publicidade -

O Biarritz tem 5 títulos do Campeonato Francês no currículo, incluindo 3 na era profissional (2002, 2005 e 2006). Além disso, foram 2 vice campeonatos da Heineken Champions Cup europeia (2006 e 2010) e um título da Challenge Cup (a segunda copa europeia, em 2012).

06 06

Biarritz 06 x 06 Bayonne, em Biarritz – 6 x 5 nos chutes alternados

Biarritz promovido, Bayonne rebaixado