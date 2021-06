Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A França viveu nesse fim de semanas as semifinais de seu campeonato nacional de XV feminino, o Top 16. Os dois favoritos, Toulouse e Montpellier, finalistas das duas últimas temporadas, foram derrotados, respectivamente, por Blagnac e Clermont, que farão a grande final da competição. Blagnac (clube do subúrbio de Toulouse) venceu or 12 x 08, ao passo que Clermont triunfou por 20 x 16, em dois duelos de arrepiar.



Jéssy Trémouliére, melhor jogadora do mundo de 2018, capitaneia o Clermont, enquanto Marjorie Mayans, uma das principais jogadoras da seleção francesa, lidera o Blagnac.

L’ @ASMROMAGNATRF et @Blagnac_Rugby_F se retrouveront pour l’épilogue de la saison 💪🏼 On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17h30, au stade Ernest-Argelès de Blagnac et en direct sur @France4tv et @Eurosport_FR pour suivre la finale d’élite1 📺 #elite1 #rugbyfeminin pic.twitter.com/WgnVZmbEwl — Elite 1 Féminine (@Elite1Feminine) June 13, 2021



O último título do Clermont foi em 1995, ao passo que o Blagnac não é campeão desde 1993. Os dois clubes duelaram na final pela última vez em 1994. O título será decidido no dia 20.

Élite Top 16 – Campeonato Francês Feminino

Semifinais

Blagnac 12 x 08 Toulouse, em Toulouse

Clermont Romagnat 20 x 16 Montpellier, em Toulouse

Final

20/06 – Blagnac x Clermont Romagnat, em Blagnac