Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Foram 18 anos na fila, mas finalmente Auckland fez a festa. Neste sábado, a maior cidade da Nova Zelândia voltou a ser campeã no Super Rugby, com os Blues vencendo os Highladers na grande final do Super Rugby Trans Tasman. No papel, o título do Trans Tasman não tem o mesmo status das outras conquistas, mas para o torcedor azul a conquista marcou o fim da espera. 23 x 15 sofridos, num Eden Park quase lotado.



Quem abriu o placar foi o time de Dunedin, com Mitch Hunt chutando penal para os Highlanders aos 6′. A resposta dos Blues saiu aos 17′, com Otere Black chutando cruzado para Mark Telea apanhar na ponta e marcar o primeiro try do jogo.

A primeira etapa foi de ampla superioridade dos Blues, que tiveram 72% de domínio territorial e clara vantagem na zona de contato. Otere Black ampliou a frente com penal aos 25′, mas Hunt respondeu na mesma moeda aos 35′, mas com os ‘Landers jogando com 14 homens após amarelo a Ash Dixon. Antes da pausa, no entanto, Plummer chutou longo penal para o time da casa, abrindo 13 x 06.

Os Blues começaram o segundo tempo com penal desperdiçado e viram Hunt descontar com novo penal para os Highlanders aos 60’ , quebrado o gelo de um segundo tempo que carecia de emoções. A defesa azul, no entanto, seguiu provando ser sólida, com 92% de acertos de tackles, negando espaços para os ‘Landers, que passavam a ter maior controle territorial.

- Continua depois da publicidade -

A reta final, sim, se provou emocionante, com Hunt chutando novo penal aos 65′ e com Josh Ioane arrematando de longa distância o penal da virada no placar para os Highlanders, que se colocavam finalmente na frente, aos 67′: 15 x 13.

Entretanto, os visitantes cederam penal para Plummer devolver a frente aos Blues aos 70′ e, aos 77’, veio o golpe fatal do time de Auckland. Sotutu quebrou o tackle e foi detido perto do in-goal, mas os Blues fizeram a fase com agilidade e Gibson recebeu para cravar o try do título azul: 23 x 15, números finais e festa no Eden Park.

Super Rugby Trans Tasman

FINAL

23 15

Blues 23 x 15 Highlanders, em Auckland

Árbitro: Mike Fraser

Blues

Tries: Telea e Gibson

Conversões: Black (1) e Plummer (1)

Penais: Plummer (2) e Black (1)

15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Mark Telea, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Gerard Cowley-Tuioti, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Nepo Laulala, 2 Kurt Eklund, 1 Alex Hodgman.

Suplentes: 16 Ray Niuia, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Marcel Renata, 19 Joshua Goodhue, 20 Blake Gibson, 21 Jonathan Ruru, 22 Harry Plummer, 23 AJ Lam;

Highlanders

Penais: Hunt (4) e J Ioane (1)

15 Josh Ioane, 14 Patelesio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith, 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Hugh Renton, 5 Bryn Evans, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon, 1 Ethan de Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ayden Johnstone, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 James Lentjes, 21 Kayne Hammington, 22 Sam Gilbert, 23 Teariki Ben-Nicholas;