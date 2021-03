Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Blues seguem 100% no Super Rugby Aotearoa! Neste domingo, o time de Auckland venceu com tranquilidade o Highlanders por 39 x 17 e agora se prepara para disputar a liderança da competição neozelandesa no próximo dia 21 contra os Crusaders.

Os Highlanders abriram o placar com penal de Josh Ioane, mas desde o inicio os Blues se provaram superiores, marcando logo 2 tries, com Otere Black (recebendo lindo offload de Perofeta) e Caleb Clarke, provando a força de sua linha. Black ainda somou um penal na primeira etapa para levar o jogo ao intervalo em 17 x 00. O placar poderia ser ainda maior com lindo try de Rieko Ioane, em jogada em velocidade com seu irmão Akira, mas que acabou anulado.

Com os ‘Landers reduzidos a 14 homens por amarelo, a porta se abriu e os Blues correram para mais 2 tries no começo da segunda etapa, com Narawa e Eklund. Os Highlanders ainda esboçaram reação com try de Ash Dixon, mas Akira Ioane cravou o try que sacramentou o triunfo dos anfitriões. Fakatawa marcou o último try dos ‘Landers antes do fim, mas sem tempo para mais nada.

39 17

Blues 39 x 17 Highlanders, em Auckland

Blues

Tries: Black, Clarke, Narawa, Eklund e Akira Ioane

Conversões: Black (4)

Penais: Black (2)

15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 Harry Plummer, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Jonathan Ruru, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Sam Darry, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Ofa Tu’ungafasi, 2 Luteru Tolai, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 James Lay, 18 Nepo Laulala, 19 Gerard Cowley-Tuioti, 20 Tom Robinson, 21 Sam Nock, 22 Tanielu Tele’a, 23 Emoni Narawa;

Highlanders

Tries: Dixon e Fakatava

Conversões: Josh Ioane (2)

Penais: Josh Ioane (1)

15 Connor Garden-Bachop, 14 Ngatugnane Punivai, 13 Michael Collins, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Josh Ioane, 9 Aaron Smith (cc), 8 Hugh Renton, 7 James Lentjes, 6 Shannon Frizell, 5 Manaaki Selby-Rickit, 4 Josh Dickson, 3 Siate Tokolahi, 2 Liam Coltman, 1 Ethan De Groot;

Suplentes: 16 Ash Dixon (cc), 17 Josh Hohneck, 18 Jeff Thwaites, 19 Bryn Evans, 20 Marino Mikaele Tu’u, 21 Folau Fakatava, 22 Mitch Hunt, 23 Billy Harmon;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 3 14 Blues Auckland 2 10 Highlanders Dunedin 3 5 Chiefs Hamilton 2 0 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;