Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VIDEOS – O sábado de Super Rugby Aotearoa neozelandês foi de vitória dos Blues sobre os Hurricanes, enquanto pelo Super Rugby AU australiano deu Brumbies para cima dos Waratahs.

Blues conquistam grande vitória

- Continua depois da publicidade -

Hurricanes e Blues fecharam a primeira rodada do Super Rugby Aotearoa duelando em Wellington, em jogo projetado como de grande importância na luta por vaga na final. A vitória foi dos Blues, fora de casa, por inspiradores 31 x 16.

O primeiro tempo começou alucinante com Papali’i e Aumua marcando um try para cada lado em questão de 6 minutos de ação. O jogo se manteve equilibrado, mas com os Hurricanes na frente com 2 penais certeiros de Jordie Barrett.

O segundo tempo provou a eficiência dos Blues, que cravaram dois tries cruciais com Caleb Clarke e Perofeta. Porém , Aumua descontou para os Hurricanes e foi apenas com o try de Rieko Ioane aos 77′ que os Blues sacramentaram sua vitória.

Brumbies confirmam favoritismo

Na Austrália, a crise dos Waratahs é uma realidade. Neste sábado, o time de Sydney foi atropelado pelo atual campeão Brumbies por acachapantes 61 x 10. Domínio do começo ao fim do time de Canberra, que marcou 8 tries, com Hansen (2 vezes), Valentini, Lolesio, McInerney, White, Lonergan e Banks.





Super Rugby Aotearoa

Hurricanes 16 x 31 Blues, em Wellington

Árbitro: Paul Williams

Hurricanes

Tries: Aumua (2)

Penais: Barrett (2)

15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Julian Savea, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 Jonathan Taumateine, 8 Devan Flanders, 7 Ardie Savea (c), 6 Vaea Fifita, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Fraser Armstrong;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Xavier Numia, 18 Alex Fidow, 19 Reed Prinsep, 20 Du’Plessis Kirifi, 21 Luke Campbell, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Salesi Rayasi;

Blues

Tries: Papali’i, Clarke, Perofeta e R Ioane

Conversões: Black (4)

Penais: Black (1)

15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 Harry Plummer, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Sam Nock, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Gerard Cowley-Tuioti, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Nepo Laulala, 2 Kurt Eklund, 1 James Lay;

Suplentes: 16 Luteru Tolai, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tu’ungafasi, 19 Josh Goodhue, 20 Tom Robinson, 21 Adrian Choat, 22 Jonathan Ruru, 23 Tanielu Tele’a;

Equipe Cidade Jogos Pontos Blues Auckland 1 5 Crusaders Christchurch 1 4 Chiefs Hamilton 0 0 Highlanders Dunedin 1 0 Hurricanes Wellington 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

Brumbies 61 x 10 Waratahs, em Canberra

Árbitro: Nic Berry

Brumbies

Tries: Hansen (2), Valentini, Lolesio, McInerney, White, Lonergan e Banks

Conversões: Lolesio (5) e Lonergan (3)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Jahrome Brown, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Connal McInerney, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Tom Cusack, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Issak Fines-Leleiwasa;

Waratahs

Try: Johnson-Holmes

Conversão: Harrison (1)

Penal: Harrison (1)

15 Jack Maddocks, 14 Mark Nawaqanitawase, 13 Alex Newsome (c), 12 Tepai Moeroa, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jack Grant, 8 Jack Dempsey, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachlan Swinton, 5 Jack Whetton, 4 Sam Caird, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 David Porecki, 17 Te Tera Faulkner, 18 Sio Tatola, 19 Jeremy Williams, 20 Hugh Sinclair, 21 Henry Robertson, 22 Tane Edmed, 23 Triston Reilly;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 2 9 Reds Brisbane 2 9 Rebels Melbourne 1 1 Force Perth 1 0 Waratahs Sydney 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;