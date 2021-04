Tempo de leitura: 2 minutos

Pela primeira vez na história, duas equipes neozelandesas do Super Rugby formarão times de rugby XV feminino. No próximo dia 1º de maio, no Eden Park, em Auckland, os Blues receberão os Chiefs para um jogo exibição histórico.

A Nova Zelândia conta com 5 franquias de Super Rugby – Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders – mas nenhum até hoje havia lançado time feminino. O nível mais alto do rugby XV feminino é a Farah Palmer Cup, jogada pelas seleções provinciais do país – que estão um nível abaixo do Super Rugby na estrutura do rugby profissional masculino. Em comparação, as 5 franquias de Super Rugby da Austrália – Reds, Waratahs, Brumbies, Rebels e Force – têm times feminino disputam desde 2018 o Super W, o Campeonato Australiano.

Espera-se que a partida entre Blues e Chiefs sirva como embrião para a criação em breve de um Super Rugby feminino na Nova Zelândia, com as 5 franquias criando equipes.

O jogo fará rodada dupla com o duelo entre Blues e Chiefs no masculino pelo Super Rugby Aotearoa. O Eden Park será o palco da abertura e da final da Copa do Mundo Feminina de 2021 (que foi adiada para 2022).

Elencos:

Blues: Saphire Abraham (Auckland), Eloise Blackwell (Auckland), Aldora Itunu (Auckland), Shannon Leota (Auckland), Charmaine McMenamin (Auckland), Liana Mikaele-Tu’u (Auckland), Lisa Molia (Auckland), Aleisha Nelson (Auckland), Cilia-Marie Po’e (Auckland), Maia Roos (Auckland), Cristo Tofa (Auckland), Tenaija Fletcher (North Harbour), Kate Williams (North Harbour), Krystal Murray (Northland), TK Ngata Aerengamate (Northland) Sylvia Brunt (Auckland), Moana Cook (Auckland), Ruahei Demant (Auckland), Princess Elliot (Auckland), Patricia Maleipo (Auckland), Natahlia Moors (Auckland), Daynah Nankivell (Auckland), Luisa Togotogorua (Auckland), Hayley Hutana (North Harbour), Tyler Nankivell (Northland) Stacey Tupe (Northland);

Chiefs: Angel Mulu (Bay of Plenty) Ariana Bayler (Waikato) Arihiana Marino-Tauhinu (Counties Manukau) Chelsea Alley (Waikato) Chyna Hohepa (Waikato) Emily Kitson (Counties Manukau) Grace Houpapa-Barrett (Waikato) Harono Te Iringa (Counties Manukau) Hazel Tubic (Counties Manukau) Iritana Hohiaia (Taranaki) JayJay Taylor (Bay of Plenty) Kelsey Teneti (Waikato) Kelsie Wills (Bay of Plenty) Kendra Reynolds (Bay of Plenty) Kennedy Simon (Waikato) Langi Veainu (Counties Manukau) Les Elder (Bay of Plenty) Luka Connor (Bay of Plenty) Mia Anderson (Waikato) Ngatokotoru Arakua (Counties Manukau) Paige Neilson (Taranaki) Pia Tapsell (Bay of Plenty) Rebecca Burch (Counties Manukau) Renee Holmes (Waikato) Shyanne Thompson (Counties Manukau) Stephanie Lualua (Waikato) Tachelle Gardiner (Taranaki) Tanya Kalounivale (Waikato) Waikohika Flesher (Counties Manukau).