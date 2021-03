Tempo de leitura: 5 minutos

A Nova Zelândia terá nesse sábado ação da melhor pelo Super Rugby Aotearoa – atração ao vivo no Watch ESPN.

A jornada kiwi começa com o Hurricanes favorito em jogo em casa diante do Chiefs, que não venceu nenhum jogo super Super Rugby Aotearoa em 2020 e segue sem triunfos em 2021. O Hurricanes ainda não venceu neste ano também, o que apimenta o confronto.

O grande jogo, no entanto, é entre os dois invictos, Blues e Crusaders, que disputaram ponto a ponto o título de 2020 também. O jogo será no domingo na Nova Zelândia, mas pelo fuso horário começará na noite de sábado no Brasil. A partida atrai muito as atenções sobretudo porque o Blues não vence o Crusaders desde 2014, sendo 12 derrotas consecutivas dos Blues, que precisam vencer para provarem que os tempos de amargos passaram e a gana por títulos é real.

O Blues terá o abertura Otere Black em boa fase, mas com uma missão complicada: vencer o duelo direto contra o Richie Mo’unga, que vem sendo um dos líderes do atual campeão nos últimos anos. O Crusaders ainda tem uma das sensações da temporada, Fainga’anuku, ponta que é líder de corridas e um dos maiores quebrados de linhas da competição, enquanto na outra ponta está a máquina de offloads Sevu Reece. No entanto, Tom Christie, maior tacleador da temporada até aqui, não estará em campo pelos ‘Saders.

Do lado Blues, olhos para os irmãos Akira e Rieko Ioane e, lógico, para o artilheiro Caleb Clarke, que forma um fundo de campo de grande qualidade com o fullback Stephen Perofeta e o ponta Bryce Heem. O time de Auckland é basicamente o mesmo que venceu e convence contra os Highlanders.

Já na Austrália, a ação do Super Rugby AU começa na manhã de sexta com o Rebels, que vem de vitória, encarando o Waratahs, que amarga a lanterna. O time de Sydney corre sério risco de uma temporada trágica na lanterna e o jogo dessa sexta vale reação.

No sábado, o Reds, de James O’Connor & cia é amplo favorito contra o Force, do argentino Tomás Cubelli, no fechamento da rodada.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

20/03 – 03h05 – Hurricanes x Chiefs, em Wellington – Watch ESPN AO VIVO

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Orbyn Leger, 9 Luke Campbell, 8 Ardie Savea (c), 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Ricky Riccitelli, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 James O’Reilly, 17 Fraser Armstrong, 18 Tevita Mafileo, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Jonathan Taumateine, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Wes Goosen;

Chiefs: 15 Damian McKenzie, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Quinn Tupaea, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Kaleb Trask, 9 Brad Weber (cc), 8 Luke Jacobson, 7 Sam Cane (cc), 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross; Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Ollie Norris, 18 Joe Apikotoa, 19 Samipeni Finau, 20 Simon Parker, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Alex Nankivell, 23 Chase Tiatia;

20/03* – 23h35 – Blues x Crudaders, em Auckland – Watch ESPN AO VIVO

Blues: 15 Stephen Perofeta, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 Harry Plummer, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Jonathan Ruru, 8 Hoskins Sotutu, 7 Blake Gibson, 6 Akira Ioane, 5 Josh Goodhue, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Nepo Laulala, 2 Loteru Lolai, 1 Alex Hodgman;

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Gerard Cowley-Tuioti, 20 Tom Robinson, 21 Adrian Choat, 22 Finlay Christie, 23 Ti Faiane;

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 David Havili (vc), 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Ethan Blackadder, 5 Sam Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor (vc), 1 Joe Moody

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 George Bower, 18 Oli Jager, 19 Quinten Strange, 20 Whetukamokamo Douglas, 21 Mitchell Drummond, 22 Fergus Burke, 23 Dallas McLeod;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 3 14 Blues Auckland 2 10 Highlanders Dunedin 3 5 Chiefs Hamilton 2 0 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

19/03 – 05h45 – Rebels x Waratahs, em Melbourne – Watch ESPN AO VIVO

Rebels: 15 Tom Pincus, 14 Lachie Anderson, 13 Stacey Ili, 12 Reece Hodge, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Joshua Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Steve Cummins, 3 Pone Faamausili 2 James Hanson, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Matt Gibbon, 18 Lucio Sordoni, 19 Tom Nowlan, 20 Rob Leota, 21 James Tuttle, 22 Glen Vaihu, 23 Frank Lomani;

Waratahs: 15 Mark Nawaqanitawase, 14 Jack Maddocks, 13 Alex Newsome (c), 12 Tepai Moeroa, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jack Grant, 8 Jack Dempsey, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachie Swinton, 5 Sam Caird, 4 Hugh Sinclair, 3 Tetera Faulkner, 2 David Porecki, 1 Harry Johnson-Holmes;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 George Francis, 18 Darcy Breen, 19 Sam Wykes, 20 Jeremy Williams, 21 Henry Robertson, 22 Tane Edmed, 23 Lalakai Foketi;

20/03 – 05h45 – Reds x Force, em Brisbane – Watch ESPN AO VIVO

Reds: 15 Jock Campbell, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Ilaisa Droasese, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Alex Mafi, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Brandon Paenga-Amosa, 17 Harry Hoopert, 18 Zane Nonggorr, 19 Ryan Smith, 20 Seru Uru, 21 Kalani Thomas, 22 Hamish Stewart, 23 Bryce Hegarty;

Force: 15 Rob Kearney, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Henry Taefu, 11 Richard Kahui, 10 Jake McIntyre, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander (c), 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Greg Holmes, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Jack Winchester, 17 Angus Wagner, 18 Santiago Medrano, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Ian Prior, 22 Jack McGregor, 23 Marcel Brache;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 4 15 Reds Brisbane 3 13 Rebels Melbourne 3 6 Force Perth 3 5 Waratahs Sydney 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



