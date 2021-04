Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Blues e Hurricanes fecharam a rodada do Super Rugby Aotearoa deste fim de semana com triunfo importante dos Blues, que encostaram nos Crusaders na luta pela liderança, mantendo os Hurricanes na lanterna. 27 x 17.



O primeiro teve foi parelho e contou com apenas um try, um penal try em maul para os Blues, enquanto Jordie Barrett chutou 3 penais para os Hurricanes, enquanto Black converteu um para os Blues. deixando o placar em 10 x 09. Os Blues, no entanto, não aproveitaram cartão amarelo a Ardie Savea, ficando sem pontuar mesmo com um homem a mais.

Na segunda etapa, os Blues cresceram e conquistaram dois tries cruciais, com Faiane, aos 50′, e Telea, aos 65′, provando a qualidade de sua linha. Foi apenas no fim que Prinsep marcou o try de honra dos ‘Canes, que negou o bônus aos Blues.

Os Blues folgarão na próxima rodada, ao passo que os Hurricanes receberão os Crusaders.

27 17

Blues 27 x 17 Hurricanes, em Auckland

Blues

Tries: Faiane, Telea e Penal Try

Conversões: Black (2)

Penais: Black (2)

15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Sam Nock; 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Tom Robinson (c), 5 Sam Darry, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Luteru Tolai, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Leni Apisai, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Josh Goodhue, 20 Akira Ioane, 21 Jonathan Ruru, 22 Harry Plummer, 23 AJ Lam;

Hurricanes

Try: Prinsep

Penais: Barrett (4)

15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Orbyn Leger, 9 Luke Campbell, 8 Ardie Savea, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles, 1 Fraser Armstrong;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Xavier Numia, 18 Tevita Mafileo, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Devan Flanders, 21 Jonathan Taumateine, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Wes Goosen;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 5 19 Blues Auckland 5 15 Highlanders Dunedin 5 9 Chiefs Hamilton 4 8 Hurricanes Wellington 5 5

