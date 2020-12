Tempo de leitura: 1 minuto

A migração dos atletas argentinos dos Jaguares para o exterior está se completando. Mais dois jogadores confirmaram seus destinos.

Aos 25 anos e com 31 jogos pelos Pumas, o fullback e ponta Emiliano Boffelli vai mesmo jogar no Racing, da França, juntando-se a seu compatriota Juan Imhoff. Com isso, o Racing está mais forte ainda, contando com nomes como Kurtley Beale, Finn Russell, Simon Zebo, Teddy Thomas e Vakatawa na linha.

Por sua vez, o pilar Nahuel Tetaz Chaparro, de 31 anos e com 54 jogos pelos Pumas, vai morar na Inglaterra, ao fechar contrato com o Bristol Bears. Com isso, apenas 1 atleta vice campeão do Super Rugby pelos Jaguares em 2019 ainda não tem casa nova: o terceira linha Javier Ortega Desio.

Atleta dos Jaguares em 2020, apesar de não ter jogado, o terceira linha Santiago Montagner também se transferiu agora para a Europa, indo jogar pelo Mont-de-Marsan, da Pro D2, a 2ª divisão francesa.

Do elenco dos Jaguares de 2020, 9 atletas foram para a França (6 para clubes do Top 14, 3 para clubes da Pro D2), 8 para a Inglaterra (todos para a Premiership), 6 para a Austrália e 1 para o Canadá (MLR).

Bhatti no Bath

Outra transferência internacional confirmada nesta semana é a do pilar escocês Jamie Bhatti. O jogador de 27 anos e 15 jogos pela Escócia trocou o Edinburgh pelo Bath, da Inglaterra.