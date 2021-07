Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby e a Gilbert apresentaram nesta quinta-feira a bola ‘Quantum Sevens’, a bola a ser usada no rugby sevens dos Jogos Olímpicos entre os dias 26 e 31 de julho.

Segundo o anúncio, a bola Quantum Sevens é a bola mais avançada já feita, com recursos projetados especificamente para a modalidade. Ela foi desenvolvida para se adequar ao estilo único de jogo de sevens, com uma empunhadura especialmente projetada. A Multi Matrix oferece maior granulação, mais definição, aprimorando a impressionante capacidade de passe no contato exibida por jogadores de sevens.

Na parte interna da bola, a Gilbert incluiu o ‘Airloc’ que otimiza a retenção, garantindo que permaneça inflada pelo máximo de tempo, com sua válvula patenteada, TruflightTM, que otimiza a rotação da bola. O CEO da World Rugby, Alan Gilpin, comentou.

Texto: Brasil Rugby