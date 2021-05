Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Nessa sexta-feira, o Top 14 francês teve um jogo isolado, o duelo entre Agen e Bordeaux, atrasado da 21ª rodada. O Agen já está rebaixado e o Bordeaux simplesmente atropelou, fazendo 49 x 03.

O duelo é de rivalidade histórica e o Bordeaux correu para 7 tries sem resposta, com destaques para Uberti e Woki, que marcaram 2 tries casa. O Bordeaux assumiu a quarta colocação e ainda tem um jogo a menos (contra o Montpellier, no próximo dia 25). Se vencer seu último jogo atrasado, o Bordeaux poderá até assumir a vice liderança e ficar a 1 ponto do líder Toulouse.





Pro D2 começou seu mata-mata

A ação na França também se deu na Pro D2, a poderosa segunda divisão do país. A competição teve o encerramento da sua primeira fase no último fim de semana, com o Angoulême (do uruguaio Germán Kessler) e o Valence Romans (dos argentinos Segundo Tuculet e Lucas Mensa) sendo rebaixados.

Os 6 primeiro colocados da competição avançaram ao mata-mata. O primeiro colocado Perpignan (do argentino Jerónimo de la Fuente e do fijiano Ben Volavola) e o segundo colocado Vannes (do argentino Rodrigo Bruni e do inglês Nick Abendanon) já estão garantidos nas semifinais. Nesse sábado, os outros dois semifinalistas foram conhecidos, com Oyonnax e Biarritz vencendo os duelos de repescagem.

O Oyonnax triunfou sobre o Colomiers por 28 x 24 e o Biarritz fez 41 x 14 sobre o Grenoble.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Agen 03 x 49 Bordeaux

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 24 73 La Rochelle La Rochelle 24 72 Racing Nanterre (Paris) 24 68 Bordeaux-Bègles Bordeaux 23 67 Clermont Clermont-Ferrand 24 67 Stade Français Paris 24 62 Toulon Toulon 24 62 Castres Castres 24 60 Lyon Lyon 24 60 Montpellier # Montpellier 23 50 Brive Brive-la-Gaillarde 24 50 Bayonne Bayonne 24 44 Pau Pau 24 41 Agen Agen 24 02

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- Os 8 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup europeia de 2021-22;



# O Montpellier foi campeão da Challenge Cup 2020-21 e, por isso, já tem vaga garantida na Heineken Champions Cup de 2021-22. Caso o Montpellier não termine entre os 8 primeiros colocados do Top 14 2020-21, apenas os 7 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup de 2021-22.

Pro D2 – 2ª divisão francesa 2018-19

Repescagem para as semifinais

Oyonnax 28 x 22 Colomiers

Biarritz 41 x 14 Grenoble

Semifinais – dia 30/05



Perpignan x Oyonnax

Vannes x Biarritz