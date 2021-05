Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – A briga por vaga direta nas semifinais do Top 14 francês incendiou de vez nesta semana. Nesta terça, o último jogo atrasado foi realizado, com o Bordeaux atropelando o Montpellier por 57 x 09 para empatar com o La Rochelle na vice liderança da competição, faltando apenas 2 rodadas para o fim.

Campeão da Challenge Cup, o Montpellier perdeu seu interesse no restante do Top 14, por já ter vaga na Champions Cup, e foi a campo com time reserva. O Bordeaux se impôs com 8 tries sem resposta. O argentino Santiago Cordero foi destaque com 2 tries para o Bordeaux.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Bordeaux 57 x 09 Montpellier

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 24 73 La Rochelle La Rochelle 24 72 Bordeaux-Bègles Bordeaux 24 72 Racing Nanterre (Paris) 24 68 Clermont Clermont-Ferrand 24 67 Stade Français Paris 24 62 Toulon Toulon 24 62 Castres Castres 24 60 Lyon Lyon 24 60 Montpellier # Montpellier 24 50 Brive Brive-la-Gaillarde 24 50 Bayonne Bayonne 24 44 Pau Pau 24 41 Agen Agen 24 02

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- Os 8 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup europeia de 2021-22;



# O Montpellier foi campeão da Challenge Cup 2020-21 e, por isso, já tem vaga garantida na Heineken Champions Cup de 2021-22. Caso o Montpellier não termine entre os 8 primeiros colocados do Top 14 2020-21, apenas os 7 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup de 2021-22.