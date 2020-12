Tempo de leitura: 1 minuto

O Bradesco anunciou a prorrogação dos patrocínios máster à Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), que se encerraria no fim de 2020. A prorrogação se deu por mais um ano, até o fim de 2021, garantindo o patrocínio durante os Jogos Olímpicos.

O presidente da CBRu, Eduardo Mufarej, completa: “Há uma década o Bradesco tem sido um parceiro excepcional na jornada do rugby brasileiro. Contribuiu diretamente para nossa ascensão esportiva e institucional, assim como a evolução do nosso ecossistema”. Para o presidente da CBVela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, a história da confederação com o banco ao longo dos anos é de sucesso e união. “Mais uma vez, o banco mostra seu profissionalismo e parceria com o esporte ao prorrogar o nosso patrocínio para 2021”, declara.

