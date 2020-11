Tempo de leitura: 2 minutos

O Brasil fechou a primeira fase do Campeonato Sul-Americano Feminio no Uruguai com vitória sobre o Paraguai por 36 x 00. O triunfo garantiu o primeiro lugar do Grupo A ao Brasil, que enfrentará a Costa Rica no domingo pelas quartas de final.

Foram 7 tries para as Yaras, com Thalia “Mulan” marcando seu hat-trick (3 tries). Marcelle fez outros 2 tries, enquanto Baby deixou também o seu.

A Colômbia brilhou no fechamento do Grupo B alcançando o primeiro lugar ao bater por 22 x 12 a Argentina, ao passo que o Chile cumpriu sua missão superando a Costa Rica. Já o Uruguai conquistou sua primeira vitória, batendo o Peru.



Dia Horário Time vs Time Grupo/Fase 28/11 10:00 Colômbia 17 X 17 Chile Grupo B 28/11 10:22 Argentina 38 X 00 Costa Rica Grupo B 28/11 10:44 Paraguai 27 X 05 Peru Grupo A 28/11 11:06 Brasil 29 X 00 Uruguai Grupo A 28/11 12:28 Colômbia 48 X 00 Costa Rica Grupo B 28/11 12:50 Argentina 07 X 12 Chile Grupo B 28/11 13:12 Paraguai 10 X 05 Uruguai Grupo A 28/11 13:34 Brasil 53 X 05 Peru Grupo A 28/11 15:16 Chile 46 X 00 Costa Rica Grupo B 28/11 15:38 Argentina 12 X 22 Colômbia Grupo B 28/11 16:00 Peru 10 X 12 Uruguai Grupo A 28/11 16:22 Brasil 36 X 00 Paraguai Grupo A 29/11 09:00 Chile X Uruguai Quartas de final 29/11 09:22 Paraguai X Argentina Quartas de final 29/11 09:44 Colômbia X Peru Quartas de final 29/11 10:06 Brasil X Costa Rica Quartas de final 29/11 11:48 X Semifinal 5º lugar 29/11 12:10 X Semifinal 5º lugar 29/11 12:32 X Semifinal 29/11 12:54 X Semifinal 29/11 14:36 X Disputa de 7º lugar 29/11 14:58 X Disputa de 5º lugar 29/11 15:20 X Disputa de 3º lugar 29/11 15:45 X FINAL