O Brasil se sagrou campeão sul-americano feminino pela 18ª vez na história – e pela 18ª vez de forma invicta – ao derrotar neste domingo o Paraguai em final inédita no Uruguai.

As paraguaias foram a grande surpresa da competição, mas não foram páreo para as Yaras, que se despediram de Baby Futuro com mais um título. Baby esteve na seleção desde o primeiro título, em 2004.

O Brasil foi uma verdadeira máquina de tries desde o início, com Luiza (após arrancada de Baby), Rafa, Leila e Mulan marcando os tries da primeira etapa, ao passo que Thalita e Haline cravaram os tries do segundo tempo. No fim, o Paraguai fez seu try de honra, com o placar sendo fechado em 34 x 05 para as Yaras.

No ano que vem, o Brasil estará de volta a campo no feminino pela Circuito Mundial de Sevens (com data de retorno a definir) e pelos Jogos Olímpicos.

Dia Horário Time vs Time Grupo/Fase 28/11 10:00 Colômbia 17 X 17 Chile Grupo B 28/11 10:22 Argentina 38 X 00 Costa Rica Grupo B 28/11 10:44 Paraguai 27 X 05 Peru Grupo A 28/11 11:06 Brasil 29 X 00 Uruguai Grupo A 28/11 12:28 Colômbia 48 X 00 Costa Rica Grupo B 28/11 12:50 Argentina 07 X 12 Chile Grupo B 28/11 13:12 Paraguai 10 X 05 Uruguai Grupo A 28/11 13:34 Brasil 53 X 05 Peru Grupo A 28/11 15:16 Chile 46 X 00 Costa Rica Grupo B 28/11 15:38 Argentina 12 X 22 Colômbia Grupo B 28/11 16:00 Peru 10 X 12 Uruguai Grupo A 28/11 16:22 Brasil 36 X 00 Paraguai Grupo A 29/11 09:00 Chile 14 X 15 Uruguai Quartas de final 29/11 09:22 Paraguai 15 X 10 Argentina Quartas de final 29/11 09:44 Colômbia 34 X 00 Peru Quartas de final 29/11 10:06 Brasil 43 X 00 Costa Rica Quartas de final 29/11 11:48 Argentina 36 X 00 Peru Semifinal 5º lugar 29/11 12:10 Chile 31 X 00 Costa Rica Semifinal 5º lugar 29/11 12:32 Paraguai 12 X 05 Colômbia Semifinal 29/11 12:54 Uruguai 00 X 51 Brasil Semifinal 29/11 14:36 Costa Rica 00 X 31 Peru Disputa de 7º lugar 29/11 14:58 Argentina 17 X 07 Chile Disputa de 5º lugar 29/11 15:20 Colômbia 29 X 05 Uruguai Disputa de 3º lugar 29/11 15:45 Brasil 34 X 05 Paraguai FINAL

Lista de campeãs sul-americanas femininas

Ano Sede Campeão Vice-campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 7º lugar 8º lugar 9º lugar 2004 Barquisimeto (Venezuela) Brasil Venezuela Colômbia Argentina Uruguai Chile Paraguai Peru 2005 São Paulo (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Colômbia Chile Uruguai Paraguai Peru 2007 Viña del Mar (Chile) Brasil Colômbia Venezuela Argentina Chile Uruguai Peru 2008 Punta del Este (Uruguai) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2009 São José dos Campos (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2010 Mar del Plata (Argentina) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2011 Bento Gonçalves (Brasil) Brasil Argentina Chile Uruguai Colômbia Peru Venezuela Paraguai 2012 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2013 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Uruguai Venezuela Colômbia Chile Peru Paraguai 2014 Santiago (Chile) Brasil Argentina Uruguai Colômbia Chile Paraguai Venezuela 2015¹ Santa Fé (Argentina) Colômbia Argentina Venezuela Uruguai Paraguai Chile Peru Costa Rica 2016 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Colômbia Venezuela Paraguai Chile Peru Uruguai 2017 Carlos Paz (Argentina) Brasil Argentina Colômbia Paraguai Venezuela Chile Peru Uruguai 2017-18 Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Peru Paraguai Uruguai Chile Costa Rica 2018 Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Colômbia Peru Chile Paraguai Uruguai Costa Rica 2019² Assunção (Paraguai) Brasil Argentina Chile Peru Paraguai Uruguai Costa Rica Venezuela Guatemala 2019² Lima (Peru) Brasil Colômbia Argentina Peru Paraguai Chile Uruguai Venezuela Guatemala Costa Rica 2019² Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Colômbia Paraguai Peru Chile Costa Rica Guatemala Uruguai 2020 Montevidéu (Uruguai) Brasil Paraguai Colômbia Uruguai Argentina Chile Peru Costa Rica

¹ Em 2015, o Brasil não disputou porque o torneio valia como Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos do Rio 2016;



² A Sudamérica Rugby optou por realizar 3 campeonatos oficiais em 2019;