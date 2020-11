Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Começou o Sul-Americano Feminino de 2020! O torneio marca a despedida da icônica Beatriz “Baby” Futuro do Brasil e, logo no primeiro jogo do Brasil, foi justamente Baby quem fez o primeiro try. As Yaras se impuseram por 29 x 00 sobre o Uruguai, país sede.

Thalia “Mulan” marcou dois tries, Bianca fez outro e Gabriela Lima (vinda do atletismo para o rugby) deixou também o seu try.

Nos demais jogos, Argentina e Paraguai venceram, respectivamente, Costa Rica e Peru com tranquilidade, ao passo que a grande surpresa foi o Chile, que comprovou sua evolução e arrancou empate com a Colômbia por 17 x 17.

Os jogos estão sendo exibidos ao vivo no app da Sudamérica Rugby (clique aqui).

Convocadas do Brasil: Aline Furtado (USP), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Haline Scatrut (Melina), Gabriela Lima (Charrua), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Marcelle Souza (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Thalia “Mulan” Costa (Delta), Thalita “Tchubata” Costa (Delta);