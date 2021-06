Tempo de leitura: 1 minuto

As Yaras têm seus 12 nomes para viajarem a Tóquio! A Seleção Brasileira Feminina que disputará o torneio feminino dos Jogos Olímpicos entre os dias 29, 30 e 31 contará com 4 jogadoras que estiveram no Rio 2016: Luiza Campos, Raquel Kochhann, Izzy Cerullo e Haline Scatrut.

As demais atletas convocadas pelo treinador Will Broderick debutarão nos Jogos Olímpicos. O time conta com duas atletas oriundas do Rugby para Todos, Bianca e Leila, ao passo que duas jogadoras vêm do Delta, do Piauí: as irmãos Thalia e Thalita. O time tem ainda Rafa, representando o Paraná, Mari Nicolau, representando o Vale do Paraíba, Aline, da USP, e Tchoba, do campeão brasileiro Band Saracens.

Além das 12, outras 2 atletas foram convocadas como suplentes, caso alguma jogadora se lesione: Eshyllen Coimbra, do Guanabara, e Gabi Lima, do Charrua.

As Yaras treinam no centro de treinamento de São José dos Campos (SP) até o dia 8 de julho, quando embarcam para a cidade de Nagato. Serão mais duas semanas de preparação em solo japonês, respeitando os protocolos sanitários e o período de isolamento obrigatório até a viagem para Tóquio, onde ocorrem as disputas do rugby.

Convocadas:

Haline Scatrut (Melina)

Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói)

Raquel Kochhann (Charrua)

Luiza Campos (Charrua)

Mariana “Mari” Nicolau (São José)

Rafaela “Rafa” Zanellato (Curitiba)

Thalia “Mulan” Costa (Delta)

Thalita Costa (Delta)

Aline Furtado (USP)

Marina “Tchoba” Fioravanti (Band Saracens)

Bianca Silva (Leoas)

Leila Silva (Leoas)

Reservas (lista de espera):

Eshyllen Coimbra (Guanabara)

Gabriela de Farias Lima (Charrua)