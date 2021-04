Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Seleção Brasileira Feminina teve forte desempenho até o momento no Emirates Invitational 7s, torneio disputado em Dubai e preparatório para os Jogos Olímpicos.

Após vencerem a segunda seleção da França e o Japão no primeiro dia, as Yaras abriram o segundo dia derrotando o Quênia por 17 x 05. Foram 3 tries para o time brasileiro, com Luiza no primeiro tempo, Thalita e Bianca na segunda etapa. O Quênia descontou apenas no fim.

Dia 2 de abril

03h14 – Brasil 14 x 36 Canadá

07h16 – Brasil 19 x 14 França “2”

11h18 – Brasil 31 x 19 Japão

Dia 3 de abril

02h00 – Brasil 17 x 05 Quênia

06h46 – Brasil x EUA

10h26 – Brasil x França “1”

Convocadas do Brasil: