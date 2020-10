Tempo de leitura: 5 minutos

Brasil e Argentina vão se enfrentar nessa quarta-feira, 17h, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano 4 Nações em Montevidéu. Ou melhor: Brasil XV e Argentina XV, já que a competição não vale pontos para o Ranking Mundial. Os Tupis buscam a segunda vitória na história sobre os argentinos (a primeira desde o feito histórico que garantiu o título sul-americano ao Brasil em 2018).

O jogo terá SPORTV3 ao vivo, assim como exibição pelo APP Sudamérica Rugby e narração na Rádio Arquibancada Esporte Clube.

Quem vencerá o duelo de quarta-feira pela segunda rodada do Sul-Americano, 🇧🇷Brasil ou Argentina🇦🇷? Jogo ao vivo no @SporTV 3 e no app da @sudamericarugby às 17h.



A Argentina joga o torneio com seu time de desenvolvimento, contando com uma mistura de atletas dos Jaguares (com alguns Pumas, como o pilar Javier Díaz e o terceira linha Ortega Desio) e do Ceibos (a equipe argentina da SLAR), além da inserção de nomes da seleção de sevens e do M20. Parte do elenco do técnico Ignacio Fernández Lobbe inclusive foi campeão do Americas Rugby Championship de 2020 e isso significava claro favoritismo para os argentinos com relação ao título do Sul-Americano. No entanto, a Argentina foi a última seleção a começar a treinar (por conta das restrições da pandemia) e em seu primeiro jogo enfrentou sérios problemas para derrotar o Chile por 25 x 24, tendo virado o placar apenas no finzinho do duelo.

As dificuldades da Argentina diante do Chile empolgam o Brasil, que fez bom jogo em sua estreia diante do Uruguai, apesar da derrota por 25 x 17. O técnico Fernando Portugal já havia deixado claro que o foco do torneio é dar oportunidades a novos jogadores e montar o time que competirá no ano por vaga na Copa do Mundo.

Para o jogo contra os argentinos, Portugal fez 7 mudanças no time titular. Na linha, Spago dará lugar a Zé, que será abertura desta vez. Rauth seguirá como o scrum-half e os centros foram mantidos com Moisés e Felipe Sancery, tendo Daniel Sancery de fullback. A segunda mudança da linha foi na ponta, com Massari sendo usado no posto de Maranhão, ao passo que Robert continua como titular. Já no pack, foram 5 mudanças: Adrio e Latrell ganharam titularidade na terceira linha para atuarem com Devon (para os descansos de Buda e Matheus Cláudio), ao passo que Paganini terá Fúria como sua dupla na segunda linha (Kauã ficando de fora). Na primeira linha, Yan será o hooker titular no lugar de Endy, ao passo que Neymar começará com a camisa número (para Abud ser poupado). Blade manteve a camisa 3.

A Argentina, por sua vez, fez 9 trocas no time titular com relação ao que encarou o Chile. Ortega Desio e Bavaro na terceira linha seguem como grandes destaques, ao passo que o capitão é o centro Cubilla, que também seguiu no time. Entre as mudanças principais, Bazán Vélez (craque do sevens) e Elías deram lugar nas camisas 9 e 10 para Pellandini e Mare (também do seven principal dos Pumas, artilheiro to time na última temporada do Circuito Mundial). Outro do sevens, Osadczuk (vice artilheiro do Pumas na temporada) também entra na ponta e terá a companhia do perigoso Mateo Carreras, que havia sido promovido aos Jaguares em 2020.

Dia 21 de outubro, quarta-feira

*Horários de Brasília

17h00 – Brasil x Argentina, em Montevidéu – SPORTV3 AO VIVO

Árbitro: Frank Méndez (Chile)

Histórico: 8 jogos, 7 vitórias da Argentina XV e 1 vitória do Brasil. Último jogo: Brasil 00 x 62 Argentina, em 2019 (Sul-Americano);

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Robert Tenório, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Lorenzo Massari, 10 Lucas “Zé” Tranquez, 9 Douglas Rauth, 8 Adrio de Melo, 7 Rafael “Latrell” Teixeira, 6 Devon Muller, 5 Gabriel Paganini, 4 Gabriel “Fúria” Oliveira, 3 Matheus Blade” Rocha, 2 Yan Rosetti, 1 Leonardo “Neymar” Souza;

Suplentes: 16 Lucas Abud, 17 Guilherme Dias, 18 Henrique “Caminhoneiro” Ferreira, 19 Alexandre “Texugo” Alves, 20 Kauã Guimarães, 21 Josh Reeves, 22 Felipe Gonçalves, 23 Laurent Bourda-Couhet, 24 Daniel “Maranhão” Lima, 25 Endy Willian, 26 Matheus Cruz;

Argentina XV: 15 Martin Cancelliere, 14 Leopoldo Herrera, 13 Tomás Cubilla (c), 12 Teo Castiglioni, 11 Matías Osadczuk, 10 Santiago Mare, 9 Joaquín Pellandini, 8 Javier Ortega Desio, 7 Santiago Ruiz, 6 Lautaro Bavaro, 5 Franco Molina, 4 Federico Gutierrez, 3 Lucas Favre, 2 Ignacio Ruiz, 1 Francisco Minervino;

Suplentes: 16 Martín Vaca, 17 Javier Díaz, 18 Estanislao Carullo, 19 Rodrigo Martínez, 20 Ramiro Tallone, 21 Lautaro Bazán Vélez, 22 Juan Pablo Castro, 23 Facundo Ferrario, 24 Mateo Carreras, 25 Pérez Rachel, 26 Santiago Portillo;

19h45 – Uruguai x Chile, em Montevidéu – APP Sudamérica Rugby AO VIVO

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero (Argentina)

Histórico: 53 jogos, 40 vitórias do Uruguai, 12 vitórias do Chile e 1 empate. Último jogo: Uruguai 20 x 05 Chile, em 2019 (Americas Rugby Championship);

#SAR4N ⚡ | Formações de @RugbyUruguay 🇺🇾 y @chilerugby 🇨🇱





Classificação

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Uruguai Teros 4 1 1 0 0 0 0 25 17 8 Argentina Argentina XV 4 1 1 0 0 0 0 25 24 1 Chile Cóndores 1 1 0 0 1 0 1 24 25 -1 Brasil Tupis 0 1 0 0 1 0 0 17 25 -8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;