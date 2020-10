Tempo de leitura: 5 minutos

Com transmissão ao vivo do SporTV2 e do APP Sudamérica Rugby, Brasil e Chile duelam nesse domingo em Montevidéu, no Uruguai, no encerramento da edição 2020 do Campeonato Sul-Americano.



Após 2 partidas e 2 derrotas, o Brasil está no último lugar do torneio, ao passo que o conquistou uma grande vitória sobre o Uruguai no jogo passado, além de ter perdido para a Argentina por apenas 1 ponto de diferença. O momento favorece o time do técnico Pablo Lemoine, mas o Chile não vence o Brasil desde 2017, acumulando derrotas contra os Tupis nos últimos 3 confrontos.

Fernando Portugal escolheu a partida para efetuar vários testes de posicionamento. A primeira linha terá Abud e Blade ao lado do hooker Nelson (que, apesar de listado com a camisa 1, jogará de hooker), ao passo que a terceira linha terá Yan (deslocado de hooker para asa) e Adrio, com apenas Buda em sua posição original, como oitavo (Latrell, suspenso, e Matheus Cláudio, lesionado, estão fora). Já a segunda linha não terá testes, com Fúria e Paganini fazendo dupla.

Na linha, Rauth e Spaguinho voltam a fazer dupla de 9 e 10, com Moisés e Felipe Sancery (o capitão) nos centros. As novidades maiores estão no fundo, com Daniel Sancery sendo testado na ponta e Laurent como fullback. Robert completa o time titular inabalável com a camisa 14.

Para o Chile, uma vitória bonificada somada a uma derrota da Argentina diante do Uruguai significaria o título da competição. Para o jogo decisivo, Pablo Lemoine apostou na sequência, de olho no título, e recolocou Videla como abertura, deslocando Urroz para a camisa 15. Torrealba, nome de maior projeção do time (por jogar na MLR norte-americana), segue como scrum-half. No pack, a segunda e a terceira linha são as mesmas que venceram o Uruguai, ao passo que a primeira linha é toda nova (e descansada), com Matías Dittus Dussaillant e Javier Carrasco.

Na sequência de Brasil e Chile, Uruguai e Argentina entrarão em campo. Os argentinos precisam apenas de uma simples vitória para confirmarem o título. A Argentina manteve a base de seu time que venceu bem o Brasil, com Javier Díaz, Ortega Desio (os dois Pumas), Bavaro, Cubilla, Castiglioni e Osadczuk como destaques. A novidade é Mare saindo do time titular para a volta do abertura Elías. Já o Uruguai teve mudanças no time, com Vilaseca no centro sendo o capitão e Rodrigo Silva aparecendo como abertura (em teste interessante do técnico Esteban Meneses).

O árbitro brasileiro Cauã Ricardo será auxiliar na partida entre uruguaios e argentinos.

Dia 25 de outubro, domingo

*Horários de Brasília

14h00 – Brasil x Chile, em Montevidéu – SPORTV2 AO VIVO / APP Sudamérica Rugby AO VIVO



Árbitro: Francisco González (Uruguai)

Histórico: 28 jogos, 21 vitórias do Chile, 5 vitórias do Brasil e 2 empates. Último jogo: Brasil 15 x 10 Chile, em 2019 (Americas Rugby Championship);

Brasil: 15 Laurent Bourda-Couhet, 14 Robert Tenório, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Daniel Sancery, 10 Lucas Spago, 9 Douglas Rauth, 8 André “Buda” Arruda, 7 Adrio de Melo, 6 Yan Rosetti, 5 Gabriel Paganini, 4 Gabriel “Fúria” Oliveira, 3 Matheus “Blade” Rocha, 2 Lucas Abud, 1 Wilton “Nelson” Rebolo;

Suplentes: 16 Alexandre “Texugo” Alves, 17 – Endy Pinheiro, 18 Henrique “Caminhoneiro” Ferreira, 19 Kauã Guimarães, 20 Devon Muller, 21 Felipe Gonçalves, 22 Josh Reeves, 23 Lorenzo Massari, 24 Daniel “Maranhão” Lima, 25 Guilherme “Gaúcho” Dias, 26 Matheus Cruz;

Chile: 15 Francisco Urroz, 14 Matias Garafulic, 13 Domingo Saavedra, 12 Franco Velarde, 11 Julio Blanc, 10 Santiago Videla, 9 Marcelo Torrealba, 8 Nicolás Garafulic, 7 Ignácio Silva, 6 Martín Sigren (c), 5 Javier Eissmann, 4 Clemente Saavedra, 3 Matías Dittus, 2 Tomás Dussaillant, 1 Javier Carrasco;

Suplentes: 16 Augusto Bohme, 17 Iñaki Gurruchaga, 18 Salvador Lues, 19 Santiago Pedrero, 20 Raimundo Martínez, 21 Alfonso Escobar, 22 Jan Hasenlechner, 23 Anton Petrowitsch, 24 José Larenas, 25 Rodrigo Fernández, 26 Diego Warnken,;

16h45 – Uruguai x Argentina, em Montevidéu – APP Sudamérica Rugby AO VIVO

Árbitro: Damián Schneider (Argentina)

Histórico: 30 jogos, 27 vitórias da Argentina XV e 3 vitórias do Uruguai. Último jogo: Uruguai 24 x 35 Argentina XV, em 2019 (amistoso);

#SAR4N ⚡| Los 30 de Nacho y Meneses 🇺🇾🇦🇷💥 🗒️Mañana @argentina_xv y @RugbyUruguay se enfrentan por la última fecha del #SAR4N con estos nombres 💥 🕜 14.00Hs

🏟️ Estadio Charrúa 🇺🇾

📺 App de Sudamérica Rugby 📲 ¡Vivi el #SAR4N en la #App 📲 de Sudamérica Rugby!#ElRugbyNosUne pic.twitter.com/vBaDR9eHk5 — Sudamérica Rugby (desde 🏠) (@sudamericarugby) October 24, 2020





Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Argentina Argentina XV 9 2 2 0 0 1 0 65 39 26 Chile Cóndores 5 2 1 0 1 0 1 46 46 0 Uruguai Teros 5 2 1 0 1 0 1 46 39 7 Brasil Tupis 0 2 0 0 2 0 0 32 65 -33

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;