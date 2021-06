Tempo de leitura: 2 minutos

O jogo ainda não tem horário, mas já é certo que o duelo entre Brasil e Paraguai no dia 26 de junho terá transmissão da ESPN. A partida será válida pela 1ª fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 e não tem margem para erro: quem vencer, avança; quem perder, estará eliminado.

A partida será no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, sem entrada de público.

A última vez que os Tupis encararam o Paraguai foi em 2019 com vitória brasileira por 66 x 10 em solo paraguaio.

Clique aqui para conferir os convocados.

Este é o caminho das Eliminatórias:

1ª fase

América do Sul

26/06/21 – 🇧🇷Brasil x Paraguai🇵🇾, em São José dos Campos🇧🇷

03/07/21 – 🇨🇱Chile x Colômbia🇨🇴, em Santiago🇨🇱

2ª fase

América do Sul

11/07/21 – Vencedor🇧🇷🇵🇾 x Vencedor🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

18/07/21 – 🇺🇾Uruguai x 🇨🇱🇨🇴🇵🇾 (2º melhor ranqueado entre os vencedores da 1ª fase), em Montevidéu🇺🇾

25/07/21 – 🇺🇾Uruguai x 🇧🇷🇨🇱🇨🇴 (melhor ranqueado entre os vencedores da 1ª fase), em Montevidéu🇺🇾

América do Norte

04/09/21 – 🇨🇦Canadá x Estados Unidos🇺🇸, no Canadá🇨🇦 (a definir)

11/09/21 – 🇺🇸Estados Unidos x Canadá🇨🇦, em Glendale (Denver)🇺🇸

3ª fase

??/10 ou 11/2021 – 2 jogos (ida e volta) – 1º colocado da América do Sul vs 1º colocado da América do Norte – Vencedor = classificado à Copa do Mundo

4ª fase

??/10 ou 11/2021 – 2 jogos (ida e volta) – 2º colocado da América do Sul vs 2º colocado da América do Norte – Vencedor = classificado à 4ª fase das Eliminatórias

5ª fase

??/07/22 – 2 jogos (ida e volta) – Perdedor da 3ª fase vs Vencedor da 4ª fase – Vencedor = classificado à Copa do Mundo / Perdedor = classificado à Repescagem Mundial

Repescagem Mundial

??/11/22 – Quadrangular entre o 3º das Américas, o 3º da Europa, o 2º da África e o 3º da Ásia/Oceania – Campeão = classificado à Copa do Mundo