Os Braussies, a seleção brasileira de Rugby League baseada na Austrália, entrará em ação nesse domingo, dia 28. O time brasileiro, formado por brasileiros e descendentes radicados na Austrália, enfrentará o Uruguai, em Liverpool, subúrbio de Sydney, às 16h, hora de Sydney (2 da manhã, hora de Brasília).

O jogo será na modalidade de 13 atletas e não valerá pelo Ranking Mundial, uma vez que os Braussies não são a seleção principal do Brasil e o Uruguai ainda não é filiado à IRL (a Federação Internacional de Rugby League). A partida não terá transmissão ao vivo, mas o vídeo do jogo deverá ser publicado ao longo da semana.

Até hoje, foram duas partidas entre Braussies e Uruguai, ambas na modalidade de 9 jogadores (Nines). As duas ocorreram no Latin 9s, torneio organizado em 2019 em Sydney. Os uruguaios venceram o primeiro jogo por 10 x 04, enquanto os brasileiro venceram o jogo final (a decisão do 3º lugar do torneio) por 28 x 14.

A Confederação Brasileira de Rugby League ainda planejava para fevereiro um jogo valendo Ranking Mundial contra a Turquia, mas o evento foi adiado.

Abaixo, a apresentação do elenco dos Braussies para o duelo.

Braussies:

Simon de Araujo (Coogee Dolphins RLFC)

Donovan Barreira (Camden Rams RLFC)

Steven Braga (Campbelltown Collegians RLFC)

Juan Casanova Campina (Oakey Bears RLFC)

Heitor Fleury (Brighton Roosters RLFC)

Rubens Gomes (Macquarie University Warriors RLFC)

Hector Hilberto (Oakey Bears RLFC)

Heitor Hilberto (Oakey Bears RLFC)

Mark Jackson (Forestville Ferrets RLFC)

Ricardo Levy (Manly Savers RUFC)

Dylan Nunes (Cabramatta Two Blues RLFC)

Rodrigo Rezende (Macquarie University Warriors RLFC)

Daniel Ricao

Paulo Rubia (ex-Saracens)

Sergio Sugahara (ex-SPAC)

Dani Viani

Treinador: Jake Tonitto (North SydneyBears)