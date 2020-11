Tempo de leitura: 8 minutos

Nesse sábado, pela primeira vez na história, Lisboa será o palco para o duelo entre Tupis e Lobos, as seleções brasileira e portuguesa masculinas. Os dois países vão se encontrar no Jamor, centro de treinamentos dos Lobos, em dois amistosos que servirão como aquecimento para 2021, ano de Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Quem vencerá o duelo entre 🇧🇷Brasil e Portugal🇵🇹 no sábado, 12h? Jogo no app @sudamericarugby — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 19, 2020



Até hoje, Brasil e Portugal se enfrentaram 4 vezes, 3 em solo brasileiro e 1 vez em Portugal (em Coimbra). O último encontro foi no ano passado, em São Paulo, com os Tupis vencendo por duros 26 x 24.

Para a partida na capital portuguesa, o técnico brasileiro Fernando Portugal apostou na dupla jovem de 9 e 10, Rauth e Spaguinho, com o restante da linha bastante experiente: Moisés e o capitão Felipe Sancery nos centros, Daniel Sancery de volta à camisa 15, com Robert na ponta, junta do jovem, mas já consolidado como titular, Maranhão. No pack, o jovem Adrio conquistou a camisa 7 titular para jogar com Matheus Cláudio numa asa e Buda, o melhor jogador do último Campeonato Sul-Americano, como oitavo. Gelado retorna ao time, após perder o Sul-Americano, e fará dupla na segunda linha com Paganini, ao passo que Yan conquistou a titularidade como hooker, tendo Nelson e Abud de pilares.

O Capitão do plantel brasileiro, Felipe Sancery, diz estar ansioso com a viagem e que, apesar das derrotas, nem tudo foi negativo e que é necessário observar o lado positivo. Segundo ele, era uma equipe bastante renovada, com oito atletas que vieram do M20: “O Sul-Americano foi muito importante, criamos um espírito de grupo muito forte e melhorou nosso entrosamento. Cometemos muitos erros, precisamos manter a calma, discernimento nas tomadas de decisão e frieza. Para isso precisamos de mais experiência e isso se obtém com uma maior regularidade na realização dos jogos, por isso os confrontos contra Portugal são muito importantes.” E complementa: “Portugal é uma seleção importante, uma seleção europeia tradicional.”

Para Fernando Portugal, treinador dos Tupis, o Sul-Americano e os amistosos contra os portugueses possuem duas propostas distintas: “o torneio continental de outubro, foi um retorno ao jogo de alto nível após mais de seis meses, com muita flexibilização na utilização de jogadores, substituições ilimitadas, com diversas mudanças de atletas nas peças-chave, que comprometeram o jogo dos Tupis. Já as partidas contra Portugal são oficiais, test matches, que vão permitir tempo para a construção de um estilo de jogo”. O treinador acrescenta que “muitos no grupo podem não ter experiência, mas com a presença dos mais velhos, já possuem a noção de que tudo é possível e é preciso habituarem-se a entender e enfrentar um processo para alcançar as vitórias”.

Do lado português, o técnico francês vice campeão mundial Patrice Lagisquet (que disputou os Mundiais de 1987 e 1991 como atleta), ainda não revelou seu XV titular, mas apostou em chamar muitos Lobos que atuam na França (vários dos quais nascidos na França, com ascendência portuguesa), como parte da formação de um time forte para jogar a partir de fevereiro pela volta ao Mundial.

O jogo promete muito, com Portugal potencialmente mais forte do que em 2019. O Brasil sofreu três derrotas ao longo do último Campeonato Sul-Americano, quando buscou introduzir algumas novas caras ao elenco. O momento de consolidação do trabalho será agora, oferecendo um diagnóstico mais preciso do que o torneio no Uruguai.





Ranking em jogo

Portugal ocupa o 21º lugar no Ranking mundial e o Brasil o 26º. Uma vitória brasileira por menos de 14 pontos de diferença elevaria o Brasil ao 24º lugar, derrubando Portugal ao 26º. Uma vitória ainda maior levaria o Brasil ao 22º lugar. Já uma vitória portuguesa não alteraria o Ranking.





Dia 21/11 – 12h00 (hora de Brasília) – Portugal x Brasil, em Oeiras, Lisboa – APP Sudamérica Rugby AO VIVO

Árbitro: Alexandru Ionescu (Romênia) / Assistentes: Vlad Iordachescu (Romênia) e Radu Petrescu (Romênia)

Histórico: 4 jogos, 2 vitórias do Brasil e 2 vitórias de Portugal. Último jogo: Brasil 26 x 24 Portugal, em 2019 (amistoso);

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Robert Tenório, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Lucas Spago, 9 Douglas Rauth, 8 André “Buda” Arruda, 7 Adrio de Melo, 6 Matheus Augusto Cláudio, 5 Cléber “Gelado” Dias, 4 Gabriel Paganini, 3 Wilton Murilo “Nelson” Rebolo, 2 Endy Willian Pinheiro, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Caique Silva, 17 Yan Rosetti, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Michael “Ilha” Moraes, 20 Rafael “Latrell” Teixeira, 21 Felipe Gonçalves, 22 Josh Reeves, 23 Laurent Bourda-Couhet;

Portugal: a definir