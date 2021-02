Tempo de leitura: 3 minutos

Foi realizada na última semana a primeira reunião para a criação da Americas Rugby League, a Confederação das Américas de Rugby League, o rugby de 13 jogadores.

Foi formado um comitê com representantes de 6 países – Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Chile, Brasil e Colômbia – com o objetivo de criarem o projeto que garanta ao continente uma entidade independente que possa fazer o Rugby League evoluir na região. O Brasil é representado por Zach Grundy, atual treinador auxiliar da seleção brasileira feminina, que irá ao Mundial de 2021, e diretor da Confederação Brasileira de Rugby League.

Atualmente, a América do Sul é de responsabilidade da Asia-Pacific Rugby League Confederation (APRLC), a federação da Ásia-Oceania; e a América do Norte da Rugby League European Federation (RLEF), e federação europeia, responsável ainda pela África.

- Continua depois da publicidade -

A International Rugby League (a federação internacional) é governada por um conselho com 12 membros, sendo:

3 membros independentes;

1 membro da Austrália, 1 membro da Inglaterra e 1 membro da Nova Zelândia;

3 membros da RLEF (sendo ao menos um inglês);

3 membros da APRLC (sendo ao menos um australiano e um neozelandês);

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?