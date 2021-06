Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta segunda-feira, foram revelados dos grupos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O torneio feminino do rugby sevens terá participação do Brasil, que jogará nos dias 29, 30 e 31 de julho. Já o torneio masculino será disputado nos dias 26, 27 e 28.

O Brasil caiu no Grupo B e encarará Canadá, França e Fiji. O desafio para o Brasil será grande, pois as Yaras nunca venceram o Canadá, não derrotam a França principal desde 2013 e não vencem Fiji desde 2015. Ainda assim, a meta de chegar ao menos às quartas de final é acessível, pois avançam as 2 primeiras colocadas de cada grupo e as 2 melhores 3ªas colocadas.

A Austrália, medalhista de ouro no Rio 2016, ficou com o Grupo C, onde terá pela frente Estados Unidos, a estreante China e Japão. Já o Grupo A terá a atual campeã mundial Nova Zelândia encarando a Grã-Bretanha, o Quênia e as russas (que não poderão utilizar o nome e a bandeira de seu país, por conta da Rússia ter sido punida pela Agência Mundial Anti-Doping).

- Continua depois da publicidade -

No masculino, a campeã mundial Nova Zelândia encarará Austrália, a ascendente Argentina e a debutante Coreia do Sul no Grupo A, ao passo que o Grupo B terá os campeões olímpicos de 2016 Fiji, a medalhista de prata Grã-Bretanha, o estreante Canadá e o Japão. Por fim, o Grupo C será composto por África do Sul, bronze no Rio 2016, Estados Unidos, Quênia e a debutante Irlanda.

Feminino (dias 29, 30 e 31/07):

Grupo A – 🇳🇿Nova Zelândia, 🇷🇺*Rússia, 🇬🇧Grã-Bretanha e 🇰🇪Quênia

Grupo B – 🇨🇦Canadá, 🇫🇷França, 🇫🇯Fiji e 🇧🇷Brasil

Grupo C – 🇦🇺Austrália, 🇺🇸Estados Unidos, 🇨🇳China e 🇯🇵Japão

*Rússia não usará sua bandeira em Tóquio e jogará com o nome de Atletas da Rússia.

Masculino (dias 26, 27 e 28/07):

Grupo A – 🇳🇿Nova Zelândia, 🇦🇺Austrália, 🇦🇷Argentina e 🇰🇷Coreia do Sul

Grupo B – 🇫🇯Fiji, 🇬🇧Grã-Bretanha, 🇨🇦Canadá e 🇯🇵Japão

Grupo C – 🇿🇦África do Sul, 🇺🇸Estados Unidos, 🇰🇪Quênia e 🇮🇪Irlanda

Histórico:

Ano Sede Ouro Prata Bronze XV - Masculino 1900 Paris França Alemanha* Grã-Bretanha* 1908 Londres Australásia (Austrália) Grã-Bretanha - 1920 Antuérpia Estados Unidos França - 1924 Paris Estados Unidos França Romênia Sevens - Masculino 2016 Rio de Janeiro Fiji Grã-Bretanha África do Sul 2020 Tóquio - - - - - - Sevens - Feminino 2016 Rio de Janeiro Austrália Nova Zelândia Canadá 2020 Tóquio - - - 2024 Paris - - -

*Alemanha e Grã-Bretanha dividiram o segundo lugar em 1900. Na época ainda não existia medalha de prata.