ARTIGO COM VÍDEOS – Foram 23 penais e 3 amarelos contra o Brasil na partida que abriu a segunda rodada do Sul-Americano em Montevidéu. A vitória foi da Argentina por 40 x 15, fazendo valer seu favoritismo e assumindo a liderança da competição. Mesmo assim, os argentinos também cederam muitos penais e o árbitro chileno Frank Méndez teve muito trabalho ao longo do duelo.

O Brasil começou o jogo brilhando com Zé desferindo chute para Massari disparar e cravar o primeiro try da peleja, com classe.



No entanto, a Argentina não tardou a responder com try do centro Castiglioni. Na sequência, ficou rapidamente claro que a Argentina iria se impor nas formações fixas e o Brasil teria sérios problemas para parar o ataque adversário. Em scrum, os argentinos arrancaram o segundo try atrás de um penal try, com o Brasil sendo reduzido a 14 homens aos 17′ por amarelo a Blade.

Com um homem a menos, o Brasil sentiu o golpe e a Argentina – com mais volume de jogo – encontrou seu terceiro try aos 23′ com maul finalizado por Ruiz, aproveitando espaço aberto pela defesa brasileira, que não atentou ao lado fechado da formação. Pouco depois, o mesmo se repetiu, com penal resultando em lateral, maul e try de Ruiz.

No entanto, o mesmo Ruiz recebeu amarelo aos 30′ e o Brasil aproveitou o momento seu de superioridade numérica, com Paganini marcando try precioso no pick and go. Zé acabou perdendo a conversão, sem conseguir efetuar o chute, e, no fim, o Brasil ainda cedeu um penal – que não foi julgado como penal try – com Massari desviando passe que poderia ter resultado em try argentino. O brasileiro recebeu amarelo e o placar de intervalo foi 26 x 12 para os argentinos. O primeiro tempo terminava com 11 penais cedidos pelo Brasil, contra 4 pela Argentina, além de 1 scrum e 3 laterais perdidos pelos Tupis.

Na segunda etapa, Josh arrancou 3 pontos para os Tupis com penal certeiro logo no reinício, mas o homem a menos cobrou seu preço de novo contra o Brasil e Castiglioni fe seu segundo try, cobrando penal rápido e pegando a defesa brasileira desarrumada.

Aos 51′, Ortega Desio (Puma de Copa do Mundo) serviu com lindo passe Osadczuk (Puma do sevens) para o sexto try argentino, em bela jogada, mas foi só. O placar não foi alterado nos 30 minutos derradeiros, de muitos penais e erros dos dois lados. O Brasil ainda teve novo amarelo no fim do jogo, para Latrell, mas os argentinos acabaram não capitalizando. 40 x 15 foi o placar final.

O Brasil voltará a campo no domingo contra o Chile para o encerramento do torneio, ao passo que a Argentina encarará o Uruguai.



15 40

Brasil 15 x 40 Argentina, em Montevidéu

Árbitro: Frank Méndez (Chile)

Brasil

Tries: Massari e Paganini

Conversões: Zé (1)

Penais: Josh (1)

15 Daniel Sancery, 14 Robert Tenório, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Lorenzo Massari, 10 Lucas “Zé” Tranquez, 9 Douglas Rauth, 8 Adrio de Melo, 7 Rafael “Latrell” Teixeira, 6 Devon Muller, 5 Gabriel Paganini, 4 Gabriel “Fúria” Oliveira, 3 Matheus Blade” Rocha, 2 Yan Rosetti, 1 Leonardo “Neymar” Souza;

Suplentes: 16 Lucas Abud, 17 Guilherme Dias, 18 Henrique “Caminhoneiro” Ferreira, 19 Alexandre “Texugo” Alves, 20 Kauã Guimarães, 21 Josh Reeves, 22 Felipe Gonçalves, 23 Laurent Bourda-Couhet, 24 Daniel “Maranhão” Lima, 25 Endy Willian, 26 Matheus Cruz;

Argentina XV

Tries: Castiglioni (2), Ruiz (2), Penal try e Osadczuk

Conversões: Mare (4)

15 Martin Cancelliere, 14 Leopoldo Herrera, 13 Tomás Cubilla (c), 12 Teo Castiglioni, 11 Matías Osadczuk, 10 Santiago Mare, 9 Joaquín Pellandini, 8 Javier Ortega Desio, 7 Santiago Ruiz, 6 Lautaro Bavaro, 5 Franco Molina, 4 Federico Gutierrez, 3 Lucas Favre, 2 Ignacio Ruiz, 1 Francisco Minervino;

Suplentes: 16 Martín Vaca, 17 Javier Díaz, 18 Estanislao Carullo, 19 Rodrigo Martínez, 20 Ramiro Tallone, 21 Lautaro Bazán Vélez, 22 Juan Pablo Castro, 23 Facundo Ferrario, 24 Mateo Carreras, 25 Pérez Rachel, 26 Santiago Portillo;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Argentina Argentina XV 9 2 2 0 0 1 0 65 39 26 Uruguai Teros 4 1 1 0 0 0 0 25 17 8 Chile Cóndores 1 1 0 0 1 0 1 24 25 -1 Brasil Tupis 0 2 0 0 2 0 0 32 65 -33

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;