São Lourenço (MG) recebeu o primeiro camp das seleções brasileiras de Rugby League (rugby de 13 jogadores), organizado pela Brasil Rugby League. A entidade informou que todos os atletas e staff foram testados e tiveram temperatura medida, seguindo todo um protocolo de segurança.

Os treinadores Robert Burgin, Zach Grundy e Manu Faalalo puderam avaliar os e as atletas para a temporada de 2021, que, no caso do feminino, inclui participação histórica na Copa do Mundo.

No feminino, as Amazonas (a seleção) treinaram com o Maringá. Já no masculino, 36 atletas foram testados para defenderem os Carcarás (novo apelido da seleção) no Sul-Americano programado para ocorrer no Chile em 2021 (ainda a confirmar).

Carcarás:

1 – Felipe Dittz – Rio Sharks

2 – Rogério Simões – São Paulo Raiders

3 – Douglas Parazi – São Paulo Raiders

4 – Lucas Viñas – Maringá

5 – Zach Grundy – Minas Miners

6 – Gregory Somenzari – Maringá

7 – Murillo Manzutti – Urutau

8 – Bruno Morales – São Paulo Raiders

9 – Braian Vito – São Paulo Raiders

10 – Rafael Leal – Urutau

11 – Gabriel Magalhães – São Paulo Raiders

12 – Fábio Lopes – São Paulo Raiders

13 – Eduardo Souza – Taubaté

14 – Yago Moreira – Taubaté

15 – Rodrigo Santos – Urutau

16 – Romullo Soler – Taubaté

17 – Caio Ozzioli – São Paulo Raiders

18 – Gabriel Saraiva – São Paulo Raiders

19 – Leandro Caetano – São Paulo Raiders

20 – Diller Nogueira – Rio Sharks

21 – Djalma Cursino – São Paulo Raiders

22 – Thomas Erzinger – Urutau

23 – Rafael Herrero – São Paulo Raiders

24 – Robson Santos – Urutau

25 – Diego Sanches – Maringá

26 – Brendon Simon – Minas Miners

27 – Pedro Paulo – São Paulo Raiders

28 – Liam Piacente – São Paulo Raiders

29 – Yan Castro – Rio Sharks

30 – Bruno Melo – São Paulo Raiders

31 – Vinicius Parazi – São Paulo Raiders

32 – Thales Pereira – Taubaté

33 – Jean Maringá – Maringá

34 – Rafael Dias – Maringá

35 – André Luiz – São Paulo Raiders

36 – Lukas Benetton – São Paulo Raiders

Amazonas:

1 – Lilian Oliveira – Minas Miners

2 – Ketlen Oliveira – Minas Miners

3 – Lara Cunha – Vitória Rhinos

4 – Vanessa Porto – Urutau

5 – Sacha Mona – Minas Miners

6 – Valéria Heloize – Minas Miners

7 – Noemi Furquim – Urutau

8 – Eduarda da Silveira – Urutau

9 – Adriana Felix – Minas Miners

10 – Lorena Damasceno – Vitória Rhinos

11 – Cintia Corona – Vitória Rhinos

12 – Karina Araujo – Vitória Rhinos

13 – Niesi Santos – Taubaté

14 – Jéssica Maciel – Minas Miners

15 – Ana Loschi – Vitória Rhinos

16 – Monica Matusita – Taubaté

17 – Eduarda Azevedo – Urutau

18 – Bárbara Leal – Vitória Rhinos

19 – Gabriele Penteado – Minas Miners

20 – Caroline Passos – Minas Miners

21 – Rúbia Domingos – Vitória Rhinos

22 – Edna Santini – Vitória Rhinos

23 – Mariana Santos Silva – Urutau

24 – Mariza Felício – Urutau

25 – Magrith Weiss – Maringá

26 – Giovanna Xavier – Maringá

27 – Brena Prioste – Maringá

Maringá:

1 – Paula Villas

2 – Amanda Welter

3 – Marieli Maio

4 – Viviane Woichik

5 – Katiani Ballmann

6 – Carmen Knecht

7 – Jullyene Mohr

8 – Shara Moro

9 – Vivian Silva

10 – Giovanna Barth

11 – Mariely Faria

12 – Ariely Faria

13 – Bárbara Candiani

14 – Evelyn Pereira

15 – Daniele Soares

16 – Patrícia Oshe

17 – Sara Camargo

18 – Sthéfany Avelino

19 – Keren Hapuque