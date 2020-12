Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Seleção Brasileira Masculina de Sevens fechou a fase de grupos do Sul-Americano (em Valparaíso, no Chile) derrotando o Uruguai por placar recorde: 45 x 00. Foi a maior vitória dos Tupis na história sobre os Teros, ainda que os uruguaios tenham optado por um elenco de desenvolvimento para este torneio.

O Brasil foi amplamente superior do começo ao fim do duelo. Foram 4 tries no primeiro tempo, com Felipe Sancery (2 vezes), Robert e Maranhão, ao passo que no segundo tempo Daniel Sancery, Robert e Maranhão outra vez marcaram os tries finais dos Tupis.

No último jogo do dia, a Argentina se reergueu e derrotou o Chile por amplos 50 x 12.



Brasil e Uruguai, Argentina e Chile serão os jogos das semifinais de domingo.