Tempo de leitura: 7 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Campeonato Sul-Americano começou neste sábado em Montevidéu e na primeira rodada o Brasil enfrentando justamente os donos da casa, os uruguaios, que acabaram ficando com a vitória por 25 x 17. O Brasil, no entanto, foi ao intervalo em vantagem, após um primeiro tempo de alto nível, flertando com a vitória.

A partida não valia pontos no Ranking Mundial e as substituições foram livres, permitindo que os treinadores colocassem muitos atletas em campo, buscam recuperarem o ritmo após a longa pausa da pandemia. Ao contrário do Uruguai, que já tem seu campeonato nacional em andamento, o elenco do Brasil teve seu primeiro jogo desde março.

A partida começou com o Brasil superior, garantindo volume de jogo. Moisés Duque foi destaque nos minutos iniciais ao chutar 2 drop goals certeiros para os Tupis em menos em questão de 5 minutos de ação, abrindo 6 x 0.

- Continua depois da publicidade -

A estratégia brasileira era clara, buscando ampliar o placar no começo do jogo, enquanto o aspecto físico estivesse nivelado. Moisés ampliou para 9 x 0 com penal aos 13′ e apenas aos 17′ os Teros mexerem no marcador com penal chutado por Favaro.

O Brasil teve mais posse de bola e território na primeira etapa e foi superior no jogo de contato. No entanto, sofreu no breakdown, cedendo penais em demasia. Aos 22′, Favaro voltou a descontar com penal, mas Moisés respondeu na mesma moeda aos 25′.

Na reta final do primeiro tempo, a pressão foi toda uruguaia, com os Teros arrancando 2 penais e optando pelo lateral, em busca do try. O Brasil se defendeu de forma impecável, mas cedeu um último penal antes da pausa para Favaro descontar de novo. 12 x 09 no intervalo.

O segundo tempo começou perfeito para os Teros, que empataram a disputa com penal logo na volta da ação, de novo com Favaro. O Brasil chegou a vibrar com seu scrum atropelando, mas que festejou de novo foi o Uruguai aos 54′ e aos 58′ com novos penais, abrindo 18 x 12.

Os Tupis aproveitaram para efetuarem muitas substituições e o ritmo caiu. Porém, houve momento para voltar a sonhar. Aos 63′, Yan Rosetti (que entrou no segundo tempo) batendo o lateral e recebeu de volta de Latrell na ponta, atropelando para o primeiro try da partida. A perda da conversão, no entanto, manteve o Uruguai na frente, 18 x 17.

O Brasil não conseguiu sustentaram uma pressão no fim pela vitória. Favaro chegou a desperdiçar penal do lado uruguaio, mas foi aos 70′ que veio o golpe fatal em try de maul finalizado por Pujadas. 25 x 17, números finais a favor dos Teros.

A segunda rodada será na quarta-feira, com o Brasil enfrentando a Argentina.

Você pode assistir ao jogo na íntegra no APP da Sudamérica Rugby.

25 17

Uruguai 25 x 17 Brasil, em Montevidéu

Árbitro: Damián Schneider (Argentina)

Uruguai

Try: Pujadas

Conversão: Favaro (1)

Penais: Favaro (6)

15 Rodrigo Silva, 14 Federico Favaro, 13 Nicolás Freitas, 12 Juan Pablo Castro, 11 Juan Manuel Alonso, 10 Felipe Etcheverry, 9 Guillermo Lijtenstein, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta (c), 6 Leandro Segredo, 5 Lorenzo Surraco, 4 Juanjuan Garese, 3 Diego Arbelo, 2 Guillermo Pujadas, 1 Ezequiel Ramos;

Suplentes: 16 Agustín Conserva, 17 Ignacio Peculo, 18 Felipe Aliaga, 19 Federico Di Bueno, 20 Ignacio Rodríguez, 21 Jose Iruleguy, 22 Andés Vilaseca, 23 Felipe Arcos Pérez, 24 Eric Dosantos, 25 Nahuel Sánchez;

Brasil

Try: Yan

Penais: Moisés (2)

Drop goals: Moisés (2)

15 Daniel Sancery, 14 Robert Tenorio, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Daniel “Maranhão” Silva, 10 Lucas Spago, 9 Douglas Rauth, 8 André “Buda” Arruda, 7 Devon Muller, 6 Matheus Cláudio, 5 Gabriel Paganini, 4 Kauã Guimarães, 3 Matheus “Blade” Rocha, 2 Endy Pinheiro, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Yan Rosetti, 17 Wilton “Nelson” Rebolo, 18 Henrique “Caminhoneiro” Ferreira, 19 Leonardo “Neymar” Souza, 20 Gabriel “Fúria” Oliveira, 21 Adrio de Melo, 22 Rafael “Latrell”Teixeira, 23 Felipinho Gonçalves, 24 Lucas “Zé” Tranquez, 25 Lorenzo Massari, 26 Laurent Bourda-Couhet;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Uruguai Teros 4 1 1 0 0 0 0 25 17 8 Argentina Argentina XV 4 1 1 0 0 0 0 25 24 1 Chile Cóndores 1 1 0 0 1 0 1 24 25 -1 Brasil Tupis 0 1 0 0 1 0 0 17 25 -8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;