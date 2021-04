Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Emirates Invitational 7s seguiu nesta sexta-feira em Dubai. O Brasil foi a campo, seguindo com sua preparação para os Jogos Olímpicos, e venceu seu primeiro compromisso do dia, batendo o Quênia por 15 x 12.

O jogo foi tenso até o fim, com as quenianas indo ao intervalo em vantagem de 12 x 05. O primeiro try brasileiro foi de Isadora Lopes, após o scrumdo Brasil roubar posse queniana. No segundo tempo, o Brasil dominou as ações, marcou o primeiro try com Bianca e manteve a posse de bola até o fim, até o Quênia ser reduzido a 6 jogadoras por cartão amarelo no minuto final. A jogadora a mais fez diferença e Claudinha marcou o try vencedor na ponta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Do Rugby (@portaldorugby)



*Horários de Brasília

- Continua depois da publicidade -

Dia 08/04

02:00 – França 12 x Estados Unidos 14

02:22 – Canadá 22 x 05 Quênia

02:44 – Japão 14 x 24 Brasil

09:24 – França 31 x 05 Quênia

09:46 – Estados Unidos 31 x 14 Brasil

17:08 – Canadá 28 x 00 Japão

09:20 – França 31 x 12 Brasil

09:42 – Estados Unidos 12 x 19 Canadá

10:04 – Quênia 10 x 10 Japão

Dia 09/04

02:00 – França 29 x 10 Canadá

02:22 – Quênia 12 x 15 Brasil

02:44 – Estados Unidos 31 x 00 Japão

07: 52 – Brasil x Canadá

08:14 – França x Japão

08:36 – Quênia x Estados Unidos

Classificação: 1 França 🇫🇷 , 10 pontos | 2 Estados Unidos 🇺🇸 , 10 pts | 3 Canadá 🇨🇦 , 10 pts | 4 Brasil 🇧🇷, 7 pts | 5 Quênia🇰🇪, 5 pts | 6 Japão 🇯🇵 , 5 pts;

10:26 – 3º lugar

10:26- 5º lugar

11:10 – Final