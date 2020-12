Tempo de leitura: 2 minutos

Cinco equipes da região do Vale do Paraíba lançaram no dia 25 de novembro a campanha “Rugby do Vale: Levamos no sangue a solidariedade”. A ação realizada pela Federação Paulista de Rugby, conta com o apoio do Instituto CCR, no trecho da Concessionária CCR NovaDutra.

Jacareí, Iguanas, Pinda, São José e Taubaté decidiram se unir com o propósito de juntos conseguir 150 doadores de sangue para hemocentros da região até o dia 15 de dezembro. A contagem das doações será feita por meio das mídias sociais. A pessoa que quiser fazer parte da campanha, basta ir ao Hemocentro de São José dos Campos ou Taubaté para realizar a doação e tirar uma foto no local marcando as equipes participantes. Outra forma de contabilizar a doação é feita enviando foto para uma das equipes participantes.

“A importância da campanha é mobilizar e fortalecer a comunidade do rúgbi em Jacareí. Essa é a terceira e ultima etapa de um movimento promovido pela Federação Paulista para sensibilizar as equipes do estado em torno de ações beneficentes. A união das equipes de rugby do Vale do Paraíba para a realização da campanha mostra que somos adversários apenas dentro das quatro linhas. Fora delas, temos um propósito que conecta equipes e vai ao encontro de um dos valores da modalidade, que é a solidariedade”, explica o coordenador esportivo do Jacareí, Júlio Faria.

Campanha

A campanha faz parte da terceira etapa do projeto da Federação Paulista de Rugby intitulado “Rugby Paulista contra o Covid”. Nas outras etapas, foram realizadas doações de máscaras e alimentos para aqueles que mais estão precisando durante o período de pandemia.

Para reforçar sobre a importância da doação de sangue, spots estão sendo veiculados na programação da CCRFM 107,5 NovaDutra. “A doação de sangue é um ato simples e que pode salvar vidas. Por isso, o Instituto CCR, no trecho da CCR NovaDutra, está apoiando essa iniciativa e reforçando sobre a importância da doação, sensibilizando novos doadores e aqueles que já doam”, afirma Ariane Teles, do Instituto CCR.

SERVIÇO

O Hemocentro de São José dos Campos fica na rua Antônio Saes, 425, no Centro. Já a unidade de Taubaté está localizada avenida Inglaterra, 190, no Jardim das Nações.