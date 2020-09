Tempo de leitura: 1 minuto

Pela quarta vez durante o período de pandemia, a Cebrace, patrocinadora do Jacareí, realizou doação de cestas básicas à Prefeitura de Jacareí. Na sexta-feira (25), atletas do Jacareí ajudaram a descarregar mais 580 cestas doadas pela empresa, no Educamais Centro, ao programa do município que tem como objetivo auxiliar famílias em vulnerabilidade durante o período de isolamento social.

Sensibilizada pelo cenário atual de pandemia e com iniciativa de apoiar a comunidade onde a planta está inserida, a Cebrace ultrapassa o número de 2 mil cestas doadas, com exatos 2320 cestas no período. O Jacareí reuniu um número reduzido de atletas, para evitar aglomerações, e ajudou a descarregar e organizar as novas doações.

Em 2019, a Cebrace patrocinou o Jacareí para o Campeonato Brasileiro de Rugby. Neste ano, as partes ainda mantêm a parceria e estão em tratativas de expansão e continuidade de atividades em Jacareí.