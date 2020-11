Tempo de leitura: 1 minuto

O Jacareí retomou atividades durante as últimas semanas, de forma virtual, para alunos do projeto “Rugby Além das Fronteiras”, na cidade de Guararema (SP). Os jovens têm a possibilidade de aprender sobre a modalidade em aulas semanais com treinadores do Jacareí.

O projeto “Rugby Além das Fronteiras” foi iniciado de forma presencial no início do ano, mas precisou ser paralisado em razão da pandemia do covid-19. Com o intuito de buscar soluções para que os alunos contemplados pelo projeto não ficassem sem conteúdo durante o período, o Jacareí retomou as atividades de forma virtual.

“Tivemos quatro aulas presenciais em Guararema e um grande índice de adesão dos jovens nos treinos. Depois que a pandemia veio, tivemos o desafio de buscar soluções para manter o vínculo com eles. Dessa forma, chegamos ao formato atual com aulas disponibilizadas pelo YouTube para ensinar os fundamentos do esporte, mostrando habilidades e desenvolvendo o conteúdo por meio de situações de jogo”, disse Arthur Mota, treinador do Jacareí.

Os alunos recebem conteúdos teóricos, e aprendem regras do esporte e valores da modalidade. Também são incentivados a realizar atividades e exercícios práticos em casa. Semanalmente, há testes para saber como está o aprendizado dos alunos e o entendimento sobre o material enviado. Para fechar, às sextas, os treinadores do projeto Arthur Mota e Jhonatan Dias realizam encontros virtuais com os alunos para tirar dúvidas, fazer brincadeiras e promover interação.

