A Confederação Brasileira de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) confirmou que a Premiership masculina – o Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s – será disputado em agosto em Santa Bárbara D’Oeste, no interior de São Paulo.

A competição terá 6 clubes:

Grupo Norte: Taubaté (SP) Rio Sharks (RJ) São Paulo Raiders (SP)

Grupo Sul: Urutau (PR) Fênix (?) Maringá (PR)



Remendadas nas semifinais do League feminino

Por sua vez, as semifinais da Premiership feminina – o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby League 13s – teve uma alteração. Ao invés do Melina jogar as semis com 2 equipes, decidiu-se que uma das vagas que seriam do Melina ficará com o combinado das Remendadas, equipe formada por atletas dos times que não avançaram às semis, dando nova oportunidade às atletas que ainda sonham com um lugar na seleção na Copa do Mundo. As Remendadas foram as campeãs nacionais em 2019.

As semifinais femininas serão no dia 1º de maio e a final no dia 9, com as atletas ficando numa bolha sanitária por 9 dias, com a Confederação custeando a estadia. Entre as duas datas, Paul Grundy, treinador da seleção, realizará camp com as atletas. O local ainda não foi anunciado.

Dia Horário (BRT) Local Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:50 São Lourenço, MG Taubaté 14 X 16 Minas Miners Grupo Amarelo 13/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Urutau 00 X 16 Melina "B" Grupo Amarelo 13/02/2021 13:50 São Lourenço, MG Vitória 30 X 00 Vila Nova Grupo Verde 13/02/2021 14:40 São Lourenço, MG Melina "A" 18 X 04 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 08:10 São Lourenço, MG Maringá 16 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 09:00 São Lourenço, MG Melina "A" 10 X 00 Vitória Grupo Verde 14/02/2021 09:50 São Lourenço, MG Melina "B" 20 X 00 Taubaté Grupo Amarelo 14/02/2021 10:40 São Lourenço, MG Urutau 06 X 14 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 11:30 São Lourenço, MG Vitória 04 X 06 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Melina "A" 36 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 13:10 São Lourenço, MG Taubaté 12 X 08 Urutau Grupo Amarelo 14/02/2021 14:00 São Lourenço, MG Melina "B" 18 X 00 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 15:50 São Lourenço, MG Maringá 20 X 04 Taubaté Repescagem 14/02/2021 16:40 São Lourenço, MG Vitória 18 X 00 Minas Miners Repescagem 01/05/2021 Vitória X Maringá Semifinal 01/05/2021 Melina X Remendadas* Semifinal 09/05/2021 X Final

*Remendadas (combinado de atletas de todos os times) substituiu o Melina "B" na semifinal;