Tempo de leitura: 1 minuto

Nesta quinta-feira, a a mesa executiva do Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que indicará a cidade australiana de Brisbane para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2032. Brisbane, capital do estado de Queensland e terceira maior cidade da Austrália, seria a terceira cidade do país a receber os Jogos Olímpicos, após Melbourne em 1956 e Sydney em 2000.



Brisbane foi a única candidatura oficial até o momento e tem uma proposta sólida, que inclui o rugby sevens sendo disputado no grande estádio de rugby da cidade, o Lang Park (ou Suncorp Stadium), com capacidade para 52 mil torcedores, casa do Queensland Reds (do Super Rugby AU, do rugby union) e do Brisbane Broncos (da NRL, do rugby league). A abertura e o encerramento, além do atletismo, seriam no Brisbane Cricket Ground, estádio de críquete e de futebol australiano da cidade.

Não seria o primeiro grande evento poliesportivo de Brisbane, que já sediou os Jogos da Commonwealth (os jogos do antigo Império Britânico) em 1982. Já Gold Coast recebeu os Jogos da Commonwealth em 2018.

Os Jogos Olímpicos serão realizados em 2021 em Tóquio, em 2024 em Paris e em 2028 em Los Angeles. Já a Austrália receberá, entre outros eventos, a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2023, os British and Irish Lions de rugby em 2005 e é também candidata a receber a Copa do Mundo de Rugby em 2027.