A cidade de Brisbane, terceira maior da Austrália, foi hoje oficialmente eleita pelo Comitê Olímpico Internacional como sede para os Jogos Olímpicos de 2032. Brisbane concorreu sozinha e o anúncio é bom para o rugby sevens, que seguirá forte no programa olímpico. O estádio de Lang Park, casa do Queensland Reds (do Super Rugby) e do Brisbane Broncos (da NRL) deverá receber os jogos da bola oval.

Será a terceira vez na história que a Austrália recebe os Jogos Olímpicos, após ser sede em 1956, em Melbourne, e 2000, em Sydney. Com isso, a Austrália se igualará a Inglaterra (1908, 1948 e 2012, todas em Londres) e França ( com Paris em 1900, 1924 e, futuramente, 2024), que também receberam o evento de verão 3 vezes. Mais que esses países apenas os Estados Unidos, com 5 (1904, e St. Louis, 1996, em Atlanta, e 1932 e 1984 em Los Angeles, que ainda será sede em 2028).