ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa voltou à ação, após dois fins de semana de pausa, e viveu rodada completa entre sexta e domingo. o Bristol Bears, que atropelou o Bath em clássico do West Country, é o grande líder no momento. O atual campeão Exeter Chiefs, por sua vez, se reergueu de um mês ruim, venceu e é o vice.

Os Bears voaram baixo em casa, mostrando um rugby aberto, arriscado e envolvente, sendo premiados com 7 tries sem resposta. O show teve tries de Luke Morahan, Charles Piutau, Andy Urren, Bryan Byrne (2 seguidos), Semi Radradra e Will Capon, assegurando a ponta na tabela.



Os Chiefs venceram jogo surpreendentemente complicado fora de casa contra o Worcester Warriors: 21 x 17. Jonny Gray e Whitten marcaram 2 tries para Exeter logo no começo do duelo, aproveitando amarelo do lado de Worcester. Mas, a resposta veio com try de Ollie Morries para os Warriors. Ollie Devotto cruzou o in-goal para os Chiefs abrindo o segundo tempo, mas o escocês Duncan Weir respondeu com outro try para os Warriors, que manteve o jogo em aberto até o fim.



O terceiro lugar é do Sale Sharks, que fez 25 x 15 fora de casa sobre o Leicester Tigers, que foram punidos pelos dois amarelos decisivos que levaram. O try crucial do jogo a favor dos Sharks foi de Marland Yarde.



Por outro lado, o Gloucester segue na zona de rebaixamento, após cair em casa diante do Northampton Saints por 31 x 26. Rory Hutchinson, da seleção escocesa, foi a máquina de tries decisiva, com um hat-trick brilhante no segundo tempo que assegurou o triunfo dos Saints.



O quarto colocado ainda é o Newcastle Falcons, apesar de derrota diante do London Irish no domingo por 31 x 22. O hooker argentino Agustín Creevy fez o try que abriu o placar para o London Irish, que venceu por 4 tries a 3.

Também no domingo, o Harlequins venceu clássico contra o Wasps fora de casa por acachapantes 49 x 17 e encostou na briga pelo G4. Jogo de 5 tries a 2 a favor dos Quins, que definiram o jogo no fim com os tries cruciais de Lynagh e Lang.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Bristol Bears 48 x 03 Bath

Leicester Tigers 15 x 25 Sale Sharks

Gloucester 26 x 31 Northampton Saints

Worcester Warriors 17 x 21 Exeter Chiefs

London Irish 31 x 22 Newcastle Falcons

Wasps 17 x 49 Harlequins

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 7 29 Exeter Chiefs Exeter 7 24 Sale Sharks Salford (Manchester) 7 23 Newcastle Falcons Newcastle 7 20 Wasps Coventry 7 19 Harlequins Londres 7 19 Northampton Saints Northampton 7 18 London Irish Londres 7 17 Leicester Tigers Leicester 7 15 Bath Bath 7 12 Worcester Warriors Worcester 7 10 Gloucester Gloucester 7 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)